«Η Γαλατάσαραϊ κινείται δυναμικά για τον Μπερνάρντο Σίλβα»

Τίτλοι τέλους σε μια σπουδαία και ιστορική συνύπαρξη αναμένεται να πέσουν το προσεχές καλοκαίρι στη Μάντσεστερ Σίτι, καθώς ο Μπερνάρντο Σίλβα, το συμβόλαιο του οποίου φτάνει στο τέλος του, θα αποχωρήσει από το «Έτιχαντ» μετά από εννέα χρόνια παρουσίας στον σύλλογο.

Όπως είναι λογικό, ο 31χρονος Πορτογάλος μεσοεπιθετικός έχει δεχθεί αρκετές κρούσεις για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, με τη Γαλατάσαραϊ να βρίσκεται πολύ ψηλά στην εν λόγω λίστα!

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η «Fanatik», ο σύλλογος της Κωνσταντινούπολης φέρεται πως έχει προχωρήσει τις διαπραγματεύσεις με τον πολύπειρο διεθνή άσο, την στιγμή όπου και ο ίδιος βλέπει με θετικό «μάτι» μια πιθανή μετακόμισή του στη Γαλατά!

Μάλιστα, τα πάντα αναμένεται να κριθούν τον επόμενο μήνα, όταν οι δύο πλευρές θα κάτσουν στο τραπέζι και θα συζητηθούν τα οικονομικά δεδομένα του deal.





Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.