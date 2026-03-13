Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, μέσω ανακοίνωσης που εξέδωσε, εξέφρασε τα συλλυπητήρια του συλλόγου για τη δολοφονία ενός 20χρονου φιλάθλου της ομάδας στην Καλαμαρία.

Παράλληλα, ο «δικέφαλος του βορρά» αιτήθηκε την αναβολή του ντέρμπι της Θεσσαλονίκης με τον Άρη Betsson (14/3, 18:15) για την 21η αγωνιστική της Stoiximan GBL, ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη του αδικοχαμένου νεαρού.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ εκφράζει τη βαθύτατη οδύνη και τη θλίψη της για τον αδόκητο χαμό ενός ακόμη νέου ανθρώπου, φιλάθλου του ΠΑΟΚ, που έχασε τη ζωή του με βίαιο τρόπο.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια και τη συμπαράστασή μας στην οικογένεια και στους οικείους του εκλιπόντος. Ευχόμαστε να αποδοθεί άμεσα δικαιοσύνη για τον άδικο χαμό του.

Καμία νίκη, καμία αντιπαλότητα και καμία διαφορά δεν αξίζει περισσότερο από μία ανθρώπινη ζωή.

Ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη του αδικοχαμένου φιλάθλου του ΠΑΟΚ, ζητήσαμε την αναβολή του αυριανού αγώνα ΠΑΟΚ – Άρης.

