Ταλαντούχος ηθοποιός και γνώστης του ποδοσφαίρου. Ο Ρένος Ρώτας, ο οποίος έχει πάρει μέρος τρεις φορές στον Μαραθώνιο της Αθήνας, είναι καλεσμένος στην εκπομπή ΟΠΑΠ Game Time αυτής της εβδομάδας.

Ο γνωστός ηθοποιός ετοιμάζεται για το σημαντικό αθλητικό γεγονός που θα πραγματοποιηθεί αυτό το Σαββατοκύριακο, 9 και 10 Νοεμβρίου, με Μεγάλο Χορηγό τον ΟΠΑΠ και αποκαλύπτει τα μυστικά ενός καλού δρομέα.

Απαντά στις ιντριγκαδόρικες ερωτήσεις της Μαρίας Ζαφειράτου, μιλάει για τα ευτράπελα σε θεατρικές παραστάσεις, την playmaker γιαγιά του και σχολιάζει τον μαραθώνιο του πρωταθλήματος της Super League και το κυριακάτικο ντέρμπι ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός.

Δείτε την απολαυστική συνέντευξη του Ρένου Ρώτα εδώ:

Το Game Time υποστηρίζει το πρόγραμμα «Αθλητικές Ακαδημίες ΟΠΑΠ», προσφέροντας επιπλέον αθλητικό εξοπλισμό στις 200 ακαδημίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Πηγή: skai.gr

