Σοκαριστικό βίντεο: Τρία μοντέλα Only Fans ξυλοκοπήθηκαν από ΜΜΑ μαχητές σε κανονικό αγώνα

Έντονες αντιδράσεις για την αποτρόπαιη απόφαση διεξαγωγής ενός αγώνα μεταξύ μαχητών MMA και τρίων μοντέλων Only Fans στη Ρουμανία

MMA Only Fans

Μια αποτροπιαστική ιδέα είχαν οι διοργανωτές ενός event ΜΜΑ στη Ρουμανία.

Στο πλαίσιο προώθησης του αποφάσισαν να βάλουν σε ένα «κλουβί» δύο κανονικούς μαχητές να αγωνιστούν κόντρα σε τρία μοντέλα Only Fans

Οι μαχητές ξυλοκόπησαν τα τρία μοντέλα που φορούσαν προστατευτικές κάσκες αλλά… Ο αγώνας είχε διάρκεια τρία λεπτά με τους πάντες να κατακρίνουν εντονότατα όσους σκέφτηκαν και διοργάνωσαν κάτι τόσο σοκαριστικό, αλλά και για τους μαχητές που δέχθηκαν να συμμετέχουν.

Πηγή: sport-fm.gr

