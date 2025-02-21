Μια αποτροπιαστική ιδέα είχαν οι διοργανωτές ενός event ΜΜΑ στη Ρουμανία.

Στο πλαίσιο προώθησης του αποφάσισαν να βάλουν σε ένα «κλουβί» δύο κανονικούς μαχητές να αγωνιστούν κόντρα σε τρία μοντέλα Only Fans.

Οι μαχητές ξυλοκόπησαν τα τρία μοντέλα που φορούσαν προστατευτικές κάσκες αλλά… Ο αγώνας είχε διάρκεια τρία λεπτά με τους πάντες να κατακρίνουν εντονότατα όσους σκέφτηκαν και διοργάνωσαν κάτι τόσο σοκαριστικό, αλλά και για τους μαχητές που δέχθηκαν να συμμετέχουν.

🚨3 INSTAGRAM AND ONLY FANS MODELS BRUTALIZED IN MMA FIGHT AGAINST MEN IN ROMANIA



The models were beaten up by 2 male fighters in a shocking MMA event hosted by Real Xtreme Fighting (RXF) in Romania.



The fight—between Costica Prisecaru and Sebastian Rechinu vs. the women—ended… pic.twitter.com/tRVx9WsCKT — Mario Nawfal (@MarioNawfal) February 20, 2025

