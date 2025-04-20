Λογαριασμός
On fire ο Τζόλης, δυο γκολ σε ένα τετράλεπτο απέναντι στη Γάνδη

Ο Χρήστος Τζόλης στα πρώτα 13 λεπτά του ματς της Κλαμπ Μπριζ απέναντι στη Γάνδη έχει καταφέρει να σκοράρει δυο φορές!

Τζόλης

Ο Τζόλης ξεκίνησε... καυτός στην εκτός έδρας αναμέτρηση της ομάδας του στη Γάνδη και μέσα σε ένα τετράλεπτο βρήκε δυο φορές τον δρόμο προς τα δίχτυα για να δώσει σημαντικό προβάδισμα στην ομάδα του!

Στο 9ο λεπτό με ωραίο τελείωμα με το αριστερό εντός περιοχής άνοιξε το σκορ και στο 13' από την άσπρη βούλα έκανε το 2-0 για την Κλαμπ Μπριζ!

Πηγή: sport-fm.gr

