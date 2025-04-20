Λεσόρ: «Αν δεν τραυματιζόμουν, θα ήμουν υποψήφιος MVP - Από τους καλύτερους συμπαίκτες που είχα ποτέ ο Ναν»

Συνέντευξη στο «ΕuroInsiders» παραχώρησε ο Ματίας Λεσόρ!



Ο σέντερ του Παναθηναϊκού, ο οποίος παραμένει εκτός αγωνιστικής δράσης λόγω του σοβαρού τραυματισμού που υπέστη, αναφέροντας ότι αν ήταν σε θέση να αγωνιστεί, θα ήταν ένας από τους υποψήφιους MVP της Ευρωλίγκας, τόνισε ότι η φετινή ομάδα των «πράσινων» μπορεί να χαρακτηριστεί superteam, ενώ «έπλεξε και το εγκώμιο» του Κέντρικ Ναν!

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο σέντερ του Παναθηναϊκού:



Για το αν θα ήταν υποψήφιος MVP αν δεν τραυματιζόταν: «Πιστεύω πως ναι. Προερχόμουν ήδη από μια πολύ καλή σεζόν και την τρέχουσα περίοδο έπαιζα πολύ καλά. Σίγουρα θα ήμουν μέσα στους 5 υποψήφιους».



Για το αν ο Παναθηναϊκός έχει φτιάξει μια superteam: «Για να είμαι ειλικρινής την περασμένη χρονιά δεν θα πω ότι είχαμε γίνει μια σούπερ ομάδα. Στην αρχή της χρονιάς δεν είχαμε υπογράψει κάποιο "μεγάλο" όνομα. Ήμουν μόνο εγώ και ο Σλούκας. Ο Χουάντσο δεν είχε παίξει καθόλου στην Ευρωλίγκα, ο Γκραντ ήρθε από το Eurocup, ο Μήτογλου είχε μείνει εκτός δράσης για μεγάλο διάστημα. Ο Βιλντόζα ήταν ένας καλός παίκτης της Euroleague, ωστόσο δεν ήταν σταρ, ο Κάιλ Γκάι ήρθε από το Eurocup. Πολλοί από τους παίκτες δεν είχαν παίξει στην Ευρωλίγκα, ο Χουάντσο ήταν rookie σίγουρα είχαμε καλά ονόματα όμως. Φέτος σε σχέση με την περασμένη χρονιά πήραμε έναν από τους καλύτερους ελεύθερους παίκτες (σ.σ Μπράουν), ο Γιούρτσεβεν ήρθε από το ΝΒΑ, είναι τελείως διαφορετικό. Αυτή την χρονιά μπορούμε να μιλήσουμε για μια super ομάδα. Πέρσι στα χαρτιά στην αρχή της χρονιάς, ήμασταν μια καλή ομάδα, κανείς δεν ήξερε ότι θα έρθει Ναν».



Για το δώρο του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στο Ναν: «Ήταν ένα φοβερό δώρο από πλευράς προέδρου, ο Ναν το άξιζε, είμαι πολύ χαρούμενος για αυτόν, αν έπαιρνα εγώ αυτό το δώρο θα ήμουν περισσότερο χαρούμενος (σσ. γέλια). Ο Ναν είναι από τους καλύτερους παίκτες που έχω παίξει».



Για το αν θα υπέγραφε στον Ερυθρό Αστέρα ή στον Ολυμπιακό: «Δεν θα ήμουν σοβαρός αν απαντούσα, γιατί αν δεν είχα παίξει στον Ερυθρό, δεν θα κατέληγα ποτέ στην Παρτίζαν. Δεν ξέρω αν θα υπέγραφα, δεν ξέρω αν θα το έκανα».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.