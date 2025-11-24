Ομπράντοβιτς: «Ο Παναθηναϊκός έχει το καλύτερο ρόστερ στην Ευρωλίγκα»

Κορυφαίο ρόστερ στην Ευρωλίγκα χαρακτήρισε αυτό του Παναθηναϊκού AKTOR ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μετά τη νίκη της Παρτίζαν επί της Στουντέτσκι (94-72) και εν όψει της αυριανής επίσκεψης της ομάδας του στο Telekom Center Athens (21:15).



«Παίζουμε εναντίον μιας ομάδας που έχει το καλύτερο ρόστερ στην Ευρωλίγκα. Είναι γεμάτοι παντού. Θα πρέπει να παίξουμε καλύτερα από το μέγιστο της απόδοσής μας, αν θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί και θέλουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Πάμε εκεί με μεγάλο σεβασμό, αλλά πρέπει επίσης να πιστέψουμε στους εαυτούς μας», ανέφερε ο «Ζοτς» που θα τεθεί αντιμέτωπος της ομάδας που υπηρέτησε από το 1999 μέχρι το 2012.

Όσο για την εντυπωσιακή επιστροφή του Τζαμπάρι Πάρκερ με 28 πόντους, είπε: «Είχε τα περισσότερα λεπτά συμμετοχής, επειδή δεν έπαιζε το τελευταίο διάστημα και ήταν απαραίτητο να βρει αγωνιστικό ρυθμό. Έκανε εξαιρετική εμφάνιση».

