Γαλλικό πρωτάθλημα (13η Αγωνιστική): Αποτελέσματα και βαθμολογία

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 13ης αγωνιστικής στο γαλλικό πρωτάθλημα και η βαθμολογία έχουν ως εξής:

Νις-Μαρσέιγ 1-5

Λανς-Στρασμπούρ 1-0

Ρεν-Μονακό 4-1

Παρί Σεν Ζερμέν-Χάβρη 3-0

Οσέρ-Λιόν 0-0

Τουλούζ-Ανζέ 0-1

Μπρεστ-Μετς 3-2

Ναντ-Λοριάν 1-1

Λιλ-Παρί FC 4-2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 13 αγώνες)

Παρί Σεν Ζερμέν 30

Μαρσέιγ 28

Λανς 28

Λιλ 23

Στρασμπούρ 22

Ρεν 21

Λιόν 21

Μονακό 20

Νις 17

Τουλούζ 16

Ανζέ 16

Παρί FC 14

Χάβρη 14

Μπρεστ 13

Λοριάν 11

Μετς 11

Ναντ 11

Οσέρ 8

Πηγή: skai.gr

