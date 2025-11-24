Ιταλικό πρωτάθλημα (12η αγωνιστική): Αποτελέσματα και βαθμολογία

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 12ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στη Serie A:

Κάλιαρι-Τζένοα 3-3

Ουντινέζε-Μπολόνια 0-3

Φιορεντίνα-Γιουβέντους 1-1

Νάπολι-Αταλάντα 3-1

Βερόνα-Πάρμα 1-2

Κρεμονέζε-Ρόμα 1-3

Λάτσιο-Λέτσε 2-0

Ίντερ-Μίλαν 0-1

Τορίνο-Κόμο 24/11

Σασουόλο-Πίζα 24/11

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 12 αγώνες)

Ρόμα 27

Μίλαν 25

Νάπολι 25

Ίντερ 24

Μπολόνια 24

Γιουβέντους 20

Κόμο 18 -11αγ.

Λάτσιο 18

Σασουόλο 16 -11αγ.

Ουντινέζε 15

Κρεμονέζε 14

Τορίνο 14 -11αγ.

Αταλάντα 13

Κάλιαρι 11

Πάρμα 11

Λέτσε 10

Πίζα 9 -11αγ.

Τζένοα 8

Φιορεντίνα 6

Βερόνα 6

