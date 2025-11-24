Λογαριασμός
Ιταλικό πρωτάθλημα (12η αγωνιστική): Αποτελέσματα και βαθμολογία

Νάπολι και Ρόμα συνέχισαν την κούρσα - Μεγάλη νικήτρια στο ντέρμπι του Μιλάνου η Μίλαν

Παίκτες Μίλαν

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 12ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στη Serie A:

Κάλιαρι-Τζένοα           3-3

Ουντινέζε-Μπολόνια       0-3

Φιορεντίνα-Γιουβέντους   1-1

Νάπολι-Αταλάντα          3-1

Βερόνα-Πάρμα             1-2

Κρεμονέζε-Ρόμα           1-3

Λάτσιο-Λέτσε             2-0

Ίντερ-Μίλαν              0-1

Τορίνο-Κόμο             24/11

Σασουόλο-Πίζα           24/11

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 12 αγώνες)

Ρόμα          27

Μίλαν         25

Νάπολι        25

Ίντερ         24

Μπολόνια      24

Γιουβέντους   20

Κόμο          18 -11αγ.

Λάτσιο        18

Σασουόλο      16 -11αγ.

Ουντινέζε     15

Κρεμονέζε     14

Τορίνο        14 -11αγ.

Αταλάντα      13

Κάλιαρι       11

Πάρμα         11

Λέτσε         10

Πίζα           9 -11αγ.

Τζένοα         8

Φιορεντίνα     6

Βερόνα         6

TAGS: Ιταλία ποδόσφαιρο
