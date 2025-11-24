Ιταλικό πρωτάθλημα (12η αγωνιστική): Αποτελέσματα και βαθμολογία

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 12ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στη Serie A:
Κάλιαρι-Τζένοα 3-3
Ουντινέζε-Μπολόνια 0-3
Φιορεντίνα-Γιουβέντους 1-1
Νάπολι-Αταλάντα 3-1
Βερόνα-Πάρμα 1-2
Κρεμονέζε-Ρόμα 1-3
Λάτσιο-Λέτσε 2-0
Ίντερ-Μίλαν 0-1
Τορίνο-Κόμο 24/11
Σασουόλο-Πίζα 24/11
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 12 αγώνες)
Ρόμα 27
Μίλαν 25
Νάπολι 25
Ίντερ 24
Μπολόνια 24
Γιουβέντους 20
Κόμο 18 -11αγ.
Λάτσιο 18
Σασουόλο 16 -11αγ.
Ουντινέζε 15
Κρεμονέζε 14
Τορίνο 14 -11αγ.
Αταλάντα 13
Κάλιαρι 11
Πάρμα 11
Λέτσε 10
Πίζα 9 -11αγ.
Τζένοα 8
Φιορεντίνα 6
Βερόνα 6
