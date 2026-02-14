Λογαριασμός
Μπάσκετ: Σύρραξη στο φινάλε του θρίλερ προκάλεσε ο Μπόλγντουιν, έχασε την ψυχραιμία του ο Λεσόρ - Δείτε βίντεο

Γενικευμένη σύρραξη προκλήθηκε στο φινάλε του γεμάτου σασπένς παιχνιδιού του Παναθηναϊκού με τη Φενέρμπαχτσε, με τον Μπόλντγουιν να προκαλεί τους «πράσινους»  

Μπάσκετ

Η Φενέρμπαχτσε έφυγε θριαμβεύτρια από το Telekom Center Athens με το 85-83 που διαμορφώθηκε σε νεκρό χρόνο από τον Μπόλντγουιν, αλλά το φινάλε είχε μεγάλη ένταση.

Ο σκόρερ του νικητήριου καλαθιού για τους Τούρκους προκάλεσε τους «πράσινους» με συγκεκριμένη κίνηση και ο Λεσόρ έχασε την ψυχραιμία του, ορμώντας για να τον απωθήσει, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η παρέμβαση των ψυχραιμότερων…

TAGS: μπάσκετ Παναθηναϊκός Φενέρμπαχτσέ
