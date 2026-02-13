Euroleague: Δραματική ήττα του Παναθηναϊκού από τη Φενέρ στην εκπνοή με 83-85

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ήταν καλός στο Athens Telecom Center με αντίπαλο την πρωτοπόρο της Euroleague, Φενέρμπαχτσε, στην επιστροφή του Ναν στην ενεργό δράση, αλλά δεν κατάφερε να πάρει και τη νίκη, καθώς οι φιλοξενούμενοι με καλάθι στην εκπνοή έκλεψαν το ροζ φύλλο αγώνα.

Στην επόμενη, 29η αγωνιστική, ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί την Παρί και πρέπει να επιστρέψει στις νίκες, για να μην χάσει την επαφή με τις πρώτες θέσεις.

Το ματς

Οι πρώτοι πόντοι του αγώνα ήρθαν με σουτ του Γκραντ από μέση απόσταση (2-0), με τους Μπιμπέροβιτς και Όσμαν να ανταλλάζουν καλάθια για το 4-2. Ο παίκτης της Φενέρ ευστόχησε στο πρώτο τρίποντο του ματς (4-5), με τον Γκραντ να βάζει νέο σουτ για το 6-5. Ο Κόλσον έδωσε προβάδισμα στους Τούρκους με τρίποντο (6-9), με τον Ναν να βάζει τους πρώτους του πόντους μετά την επιστροφή του για το 8-9. Οι Ναν και Χόρτον-Τάκερ επιτέθηκαν συνεχόμενες φορές στο καλάθι (10-11), με τον Μπιμπέροβιτς να ευστοχεί σε τρίποντο για το 10-14. Ο Όσμαν πήρε δύο βολές μετά από δικό του κλέψιμο (12-14), με τον Μπιμπέροβιτς να πετυχαίνει ακόμη ένα πολύ δύσκολο σουτ για το 12-17. Ο Μέλι με τρίποντο από τη γωνία ανέβασε τη διαφορά (12-20), πριν ο Χολμς και ο Ναν δώσουν λύσεις στον Παναθηναϊκό για το 16-22. Ο Γιάντουνεν έβαλε ακόμη ένα τρίποντο για τη Φενέρ (16-25), πριν ο Χουάντσο γράψει το 19-25 του πρώτου δεκαλέπτου.

Στη δεύτερη περίοδο, ο Σλούκας πήγε στο καλάθι και με λέι απ έγραψε το 21-25. Ο Μπιρτς κέρδισε δύο βολές και τις έβαλε (21-27), με τον Όσμαν να καρφώνει σε τρανζίσιον επίθεση για το 23-27. Ο Μπιμπέροβιτς συνέχισε να εκτελεί ασταμάτητα από μακριά (25-30), με τον Όσμαν να επιτίθεται ωραία στο καλάθι και να μειώνει σε 27-30. Ο Σορτς έδωσε ταχύτητα στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, με τον Χουάντσο να εκμεταλλεύεταιτην ασίστ του για την ισοφάριση σε 34-34. Ο Σορτς και ο Χουάντσο συνέχισαν το εκπληκτικό τους παιχνίδι (40-36), με τον Ισπανό να κάνει εντυπωσιακό φόλοου κάρφωμα για το 42-36. Ο Μέλι έδωσε λύση μετά από ώρα στη Φενέρ (42-39), με τον Μπιμπέροβιτς να γράφει το 42-41 του ημιχρόνου.

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με κάρφωμα του Μπόλντγουιν στο τρανζίσιον (42-43), με τον Ναν να απαντάει με τρίποντο από τα 8,5 μέτρα για το 45-43. Ο Φαρίντ έβαλε τέσσερις συνεχόμενους πόντους, όμως Μπόλντγουιν και Χόρτον-Τάκερ κράτησαν κοντά τη Φενέρμπαχτσε (49-48). Ο Ρογκαβόπουλος έκανε αισθητή την παρουσία του αμέσως με την είσοδό του στο παρκέ με πέντε σερί πόντους (55-48), με τον Μπόλντγουιν να επιτίθεται στο καλάθι και να γράφει το 55-50. Ο Φαρίντ κάρφωσε εντυπωσιακά μετά την ασίστ του Ναν (57-50), πριν ο Μπόλντγουιν γράψει το 57-52 με βολές. Ο Ντε Κολό με φλόουτερ μείωσε κι άλλο για τη Φενέρ (58-54), με τον Χολμς να παίρνει την ασίστ του Σλούκα και να σκοράρει για το 60-54. Ο Μπόστον πρόλαβε τον χρόνο και έβαλε λέι απ, με τον Σλούκα να απαντάει αμέσως για το 62-56 του τρίτου δεκαλέπτου.

Στην τέταρτη περίοδο, ο Γιάντουνεν μείωσε αμέσως με σουτ τριών πόντων (62-59), ενώ ο Μπιμπέροβιτς έβαλε πέντε σερί πόντους για το 62-64. Ο Χουάντσο απάντησε άμεσα με γκολ φάουλ (65-64), όμως ο Ντε Κολό με τον Μπιμπέροβιτς έστειλαν τη Φενέρ μετά από ώρα στο +5 (65-70). Ο Ναν έδωσε λύση στον αιφνιδιασμό, όμως ο καυτός Μπιμπέροβιτς έβαλε σουτ μέσης απόστασης για το 67-72. Μετά από τεχνική ποινή που δέχθηκε ο τελευταίος, ο Σλούκας μείωσε, με τον Ναν να βάζει μία ακόμη βολή για το 69-72. Ο Ντε Κολό εκτέλεσε εύστοχα μία βολή από τεχνική ποινή στον Ναν, με τον Σλούκα να βάζει ωραίο λέι απ και τον Ναν να κλέβει και να καρφώνει για την ισοπαλία (73-73). Ο Μπιτίμ και ο Σλούκας αντάλλαξαν τρίποντα (76-76), με τον Παναθηναϊκό να χάνει ευκαιρίες και τον Ντε Κολό να τον τιμωρεί από κοντά γράφοντας το 76-78. Ο Ναν πήρε δύο βολές και τις έβαλε (78-78), με τον Μπόλντγουιν να κάνει το ίδιο από την άλλη πλευρά για το 78-80. Ο Ναν εξασφάλισε μία κατοχή μετά από φοβερό hustle, όμως υπερέβαλε στο επακόλουθο σουτ και αστόχησε. Ο Χόρτον-Τάκερ ευστόχησε σε δύο βολές, όμως ο Χουάντσο κράτησε ζωντανό τον Παναθηναϊκό με τρίποντο για το 81-82. Ο Γιάντουνεν έχασε μία βολή και ο Σορτς ισοφάρισε σε 83-83, όμως ο Μπόλντγουιν έβαλε καλάθι σε νεκρό χρόνο και έδωσε τη νίκη στη Φενέρ.

Τα δεκάλεπτα: 19-25, 42-41, 62-56

