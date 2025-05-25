Γιασικεβίτσιους: «Ήθελα αυτό το τρόπαιο καιρό τώρα»

H Φενέρμπαχτσε κυριάρχησε απόλυτα επί της Μονακό του Βασίλη Σπανούλη και σήκωσε τη δεύτερη Ευρωλίγκα της στην «Etihad Arena» του Άμπου Ντάμπι με σκορ 81-70.



Μετά την αναμέτρηση, ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, που πήρε την πρώτη του Ευρωλίγκα και ήταν συγκινημένος, τόνισε πως περίμενε για καιρό τη συγκεκριμένη κούπα.

«Είναι απίστευτο. Ήθελα αυτό το τρόπαιο! Είναι υπέροχο που το καταφέραμε μαζί με αυτά τα παιδιά και με αυτόν τον κόσμο. Συγχαρητήρια στονκαι τηΕίπαμε και πριν το φάιναλ φορ, όλες οι ομάδες θανα το κερδίσουν. Η Μονακό ήταν μίαομάδα. Περάσαμε δυσκολίες στη σεζόν, βρήκαμε τρόπο να μείνουμε. Από τον Ιανουάριο και μετά παίξαμε καλό μπάσκετ», ανέφερε αναλυτικά.

