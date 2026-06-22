Λάθος του μεταφραστή με... Ολυμπιακό: Γελούσε ο Ομπράντοβιτς, έφτυνε τον κόρφο του ο Γιαννακόπουλος

Πέρα από συγκίνηση, η παρουσίαση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός είχε και αρκετό γέλιο. Κορυφαία στιγμή, όταν ο μεταφραστής είπε «όλοι καταλαβαίνουμε πως ο Ολυμπιακός είναι μεγάλη ομάδα» μπερδεύοντας τους αιώνιους.

Ο Σέρβος τεχνικός χαμογέλασε, ενώ ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος άρχισε να κουνιέται από τη θέση του και να… φτύνει τον κόρφο του, ενώ στη συνέχεια ξέσπασε και ο ίδιος σε γέλια.

Δείτε το χαρακτηριστικό απόσπασμα από τη συνέντευξη Τύπου και τις αντιδράσεις των πρωταγωνιστών στο 47:30:

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.