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Λάθος του μεταφραστή με... Ολυμπιακό: Γελούσε ο Ομπράντοβιτς, έφτυνε τον κόρφο του ο Γιαννακόπουλος

Ένα λάθος του μεταφραστή προκάλεσε γέλια στην παρουσίαση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς από τον Παναθηναϊκό - Δείτε το απόσπασμα 

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Ομπράντοβιτς - Γιαννακόπουλος

Πέρα από συγκίνηση, η παρουσίαση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός είχε και αρκετό γέλιο. Κορυφαία στιγμή, όταν ο μεταφραστής είπε «όλοι καταλαβαίνουμε πως ο Ολυμπιακός είναι μεγάλη ομάδα» μπερδεύοντας τους αιώνιους.

Ο Σέρβος τεχνικός χαμογέλασε, ενώ ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος άρχισε να κουνιέται από τη θέση του και να… φτύνει τον κόρφο του, ενώ στη συνέχεια ξέσπασε και ο ίδιος σε γέλια.

Δείτε το χαρακτηριστικό απόσπασμα από τη συνέντευξη Τύπου και τις αντιδράσεις των πρωταγωνιστών στο 47:30:

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Ζέλικο Ομπράντοβιτς Παναθηναϊκός Ολυμπιακός Δημήτρης Γιαννακόπουλος
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