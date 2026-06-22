Τρέλα στον κόσμο του ΟΦΗ ενόψει της νέας σεζόν! Οι Κυπελλούχοι Ελλάδας, είναι έτοιμοι να επιστρέψουν στα ευρωπαϊκά σαλόνια, καθώς η κατάκτηση του τροπαίου κόντρα στον ΠΑΟΚ και οι προσδοκίες που υπάρχουν, έχουν προκαλέσει... ντελίριο!

Με εξασφαλισμένη την παρουσία της ομάδας του Χρήστου Κόντη σε League Phase, είτε του Conference είτε του Europa League, οι φίλοι της κρητικής ομάδας, έχουν σπάσει τα κοντέρ στα εισιτήρια διαρκείας.

Συγκεκριμένα έχουν εξαφανίσει περισσότερα από 2,5 χιλιάδες διαρκείας και γίνεται αντιληπτό πως ο αριθμός τους θα συνεχίζει ν’ αυξάνεται μιας και η περίοδος των εκπτώσεων διαρκεί μέχρι και τις 5 Ιουλίου.

Μάλιστα, η αύξηση σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα το 2025 είναι τεράστια αφού μέσα στην πρώτη εβδομάδα είχαν φύγει 1.000 λιγότερα.

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