Εξασφάλισε και μαθηματικά το πρωτάθλημα στην Κύπρο η Ομόνοια που επιστρέφει στην κορυφή του κυπριακού ποδοσφαίρου μετά από πέντε χρόνια και τη σεζόν 2021/21!



Η ομάδα του Χένινγκ Μπεργκ επικράτησε 3-0 του Άρη Λεμεσού για την 6η αγωνιστική των playoffs, κλειδώνοντας τον τίτλο με τέσσερις αγωνιστικές να απομένουν για την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος αφού μετρά 77 βαθμούς και η ΑΕΚ Λάρνακας 61 βαθμούς, έχοντας και παιχνίδι λιγότερο.

Ο Τάνκοβιτς κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο 11' και στη συνέχεια ανέλαβε δράση ο Μαέ που σκόραρε το 2-0 στο 22' και έβαλε το κερασάκι στην τούρτα στο 57' για το τελικό σκορ.



Στο ΓΣΠ είχε στηθεί ένα πάρτι πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος του αγώνα αποθεώνοντας τους παίκτες της Ομόνοιας, η οποία πανηγυρίζει το 22ο πρωτάθλημα της ιστορία της!

