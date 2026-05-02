Η ΑΕΚ βρίσκεται στην πρώτη θέση του πρωταθλήματος με +5 από τον Ολυμπιακό και με κάθε νίκη πλησιάζει ολοένα και περισσότερο προς την κατάκτηση του πρωταθλήματος.



Οι οπαδοί της το γνωρίζουν αυτό πολύ καλά, γι' αυτό και δήλωσαν ηχηρό «παρών» στην ανοιχτή προπόνηση της Αllwyn Arena ενόψει του αθηναϊκού ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, θέλοντας να εμψυχώσουν την ομάδα για την κρίσιμη αναμέτρηση.

Περίπου 12.000 φίλοι της Ένωσης βρέθηκαν στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας και δημιούργησαν ατμόσφαιρα που ταιριάζει περισσότερο σε ματς παρά σε προπόνηση, δείχνοντας τη στήριξή τους στην ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς και την προσπάθεια που αυτή κάνει για την κατάκτηση του τίτλου.



Δείτε τα αποκλειστικά βίντεο του bwinΣΠΟΡ FM:

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.