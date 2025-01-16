Ομιλία Λουτσέσκου ενόψει Άρη: «Εγώ είμαι αποφασισμένος να παλέψω, περιμένω και εσάς»

Μία προσπάθεια να αφυπνίσει αλλά και να εμψυχώσει τους παίκτες του στον ΠΑΟΚ έκανε ο Ραζβάν Λουτσέσκου ενόψει της συνέχειας στο πρωτάθλημα με έναρξη το παιχνίδι με τον Άρη.

Ο προπονητής του Δικεφάλου του Βορρά στη σημερινή προπόνηση και τράβηξε τα… αυτιά των παικτών αλλά και προσπάθησε να τους τονώσει το ηθικό, θίγοντας τον εγωισμό τους.

Αρχικά, άσκησε σκληρή κριτική για την ήττα από τον Βόλο και την εμφάνισή τους στο παιχνίδι αυτό, επισημαίνοντας τη μεγάλη διαφορά ποιότητας και κατακρίνοντάς τους για την ανατροπή που δέχθηκαν στις καθυστερήσεις του αγώνα. Δεν δέχθηκε καμία δικαιολογία για αυτό, ούτε για τη δική του απουσία από τον πάγκο και μετά άρχισε να αναφέρεται για το παιχνίδι που έχει μπροστά της η ομάδα, αυτό με τον Άρη.

Τους επεσήμανε ότι πιστεύει ξεκάθαρα στις δυνατότητές τους και στην ανατροπή της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί και τους ζήτησε αποφασιστικότητα για τα επόμενα ματς.

«Εγώ είμαι αποφασισμένος να παλέψω και περιμένω το ίδιο και από εσάς», ανέφερε ο Λουτσέσκου μεταξύ άλλων στους παίκτες του.

Ο Λουτσέσκου περιμένει αντίδραση από τους παίκτες του, ξεπερνώντας τον αποκλεισμό από το Κύπελλο αλλά και τις ήττες από τον Παναθηναϊκό και τον Βόλο.

