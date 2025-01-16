Επενδυτές αναζητούν κεφάλαιο 5 δισ. δολάρια για να δημιουργήσουν νέα μπασκετική λίγκα και να ανταγωνιστούν το ΝΒΑ

Κι ενώ όλα έδειχναν μια νέα εποχή στον κόσμο του μπάσκετ, με το ΝΒΑ να κάθεται στο τραπέζι με την FIBA ή την Euroleague για να συζητήσουν το ενδεχόμενο συνεργασίας, έρχεται να προστεθεί ακόμα ένας ανταγωνιστής, σύμφωνα με το Bloomberg.

Σύμφωνα λοιπόν με το δημοσίευμα, γίνεται μια προσπάθεια από ομάδα επενδυτών, στην οποία είναι σύμβουλος ο Μάβερικ Κάρτερ, συνεργάτης του Λεμπρόν Τζέιμς, να μαζευτεί το ποσό των 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια νέα μπασκετική λίγκα! Φυσικά, ο «βασιλιάς Τζέιμς», που είναι και πρώτος σκόρερ στο ΝΒΑ, δεν λαμβάνει μέρος σε αυτό το εγχείρημα.

Από τα λίγα που έχουν διαρρεύσει, προκύπτει ότι αυτό το νέο πρωτάθλημα θα σύσταση στα πρότυπα της Formula 1. Συγκεκριμένα, το πλάνο είναι να δημιουργηθούν έξι ομάδες ανδρών και έξι ομάδες γυναικών, οι οποίες θα ταξιδεύουν σε 8 χώρες, όπου θα μένουν δύο εβδομάδες κάθε φορά, δίνοντας αγώνες. Όπως ακριβώς γίνεται και με τις 10 ομάδες της Formula 1, οι οποίες έχουν ανά δύο βδομάδες grand prix.

Για την ώρα η μόνη χώρα που βρίσκεται στο καλεντάρι αυτού του νέου οράματος είναι η Σιγκαπούρη, με τους επενδυτές να στοχεύουν να εισχωρήσουν στην αγορά της Ασίας, στην οποία το NBA έχει χάσει έδαφος τα τελευταία χρόνια. Εκεί, επομένως, αναμένεται να... χτυπήσει το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου η συγκεκριμένη λίγκα. Η Ευρώπη δεν έχει μπει ακόμα στην κουβέντα ως πιθανός προορισμός.

Είναι δεδομένο πως σε περίπτωση που το πλάνο πάρει σάρκα και οστά, θα αλλάξει τις ισορροπίες στο παγκόσμιο μπάσκετ.

