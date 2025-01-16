Λογαριασμός
Επίσημη η «βόμβα» του Ντένις Σμιθ Τζούνιορ στη Ρεάλ Μαδρίτης

Η Ρεάλ Μαδρίτης ολοκλήρωσε μια σπουδαία μεταγραφή, υπογράφοντας τον Ντένις Σμιθ Τζούνιορ μέχρι το τέλος της σεζόν

Ντένις Σμιθ

Ακόμα ένας παίκτης από το ΝΒΑ γίνεται κάτοικος Ευρώπης, με τον Ντένις Σμιθ Τζούνιορ να υπογράφει συμβόλαιο συνεργασίας με τη Ρεάλ Μαδρίτης μέχρι το τέλος της σεζόν. O 27χρονος Αμερικανός (1,91 μ.) βρισκόταν από χθες (15/01) στη Μαδρίτη για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις.
Μπορεί οι «μερένχες» να... καθυστέρησαν λίγο να ενισχυθούν στην περιφέρεια και να προσθέσουν μια βοήθεια στον Φακούντο Καμπάτσο, ένα «υπερόπλο» με 326 αγώνες στην κορυφαία λίγκα του κόσμου!
Μάλιστα, ο Ντένις Σμιθ Τζούνιορ δεν ήταν κάποιος... τυχαίος ρολίστας, αφού από τα 326 ματς που έπαιξε ξεκίνησε στη βασική πεντάδα στα 152 ξεκίνησε, ενώ και οι μέσοι όροι του δείχνουν το πληθωρικό του παιχνίδι, καθώς μετρά 9,7 πόντους, 3 ριμπάουντ, 4,2 ασίστ και 1,2 κλεψίματα κατά μέσο όρο, με κύριο χαρακτηριστικό του την περιφερειακή άμυνα.
Η Ρεάλ, πριν καταλήξει σε αυτόν, εξέτασε και την περίπτωση του Ντεβόντε Γκρέιαμ, η οποία όμως ναυάγησε. Υπενθυμίζεται πως μετά το πέρας της σεζόν, κάτοικος Μαδρίτης θα γίνει και ο Τεό Μαλεντόν.

Πηγή: sport-fm.gr

