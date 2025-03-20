Δεν ενεργοποιεί την οψιόν Ουναΐ ο Παναθηναϊκός - Επιστρέφει στη Μαρσέιγ

Αποφασισμένος να μην επιδιώξει την παραμονή του Αζεντίν Ουναΐ παρουσιάζεται στη Γαλλία ο Παναθηναϊκός.

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα «dailymercato.com», η παρουσία του Μαροκινού στην Ελλάδα δεν δικαιολογεί την επένδυση που απαιτείται για την αγορά του.

Σημειώνεται λοιπόν ότι το «τριφύλλι» δεν είναι διατεθειμένο να ενεργοποιήσει τη ρήτρα των 11,5 εκατ. ευρώ και τονίζεται ότι είναι πιθανότατη πλέον η επιστροφή του το καλοκαίρι στη Μαρσέιγ.

Εκεί όπου επίσης δεν έχει μέλλον, σύμφωνα με το δημοσίευμα, καθώς θ’ αναζητηθεί τρόπος αποδέσμευσής του, με μια από τις επιλογές να είναι η Μέση Ανατολή.

