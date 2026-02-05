Έμεινε… Αθήνα ο Παναθηναϊκός και έχασε με κάτω τα χέρια από την Παρτίζαν

Κάκιστη εμφάνιση και επιστροφή στα αρνητικά αποτελέσματα για τον Παναθηναϊκό. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν δεν εμφανίστηκε ποτέ στο παρκέ της «Beogradska Arena» και υπέστη βαριά ήττα με σκορ 78-62 από την Παρτίζαν, πέφτοντας στο 16-11 μετά από 27 αγωνιστικές της Euroleague και προβληματίζοντας ξανά με την απόδοσή της.



Με εξαίρεση το ισορροπημένο πρώτο δεκάλεπτο (20-19), οι «πράσινοι» έδειξαν φανερό έλλειμμα ενέργειας και δεν μπόρεσαν να διαχειριστούν το μέγεθος και τη σκληράδα των Σέρβων, υποπίπτοντας σε πολλά λάθη και μένοντας πολύ μακριά από τον καλό τους εαυτό στην επίθεση, με αποτέλεσμα να μη φανούν καν ανταγωνιστικοί.

Για τους νικητές, πρώτος σκόρερ με 18 πόντους ήταν ο Κάμερον Πέιν, όμως κορυφαίος του αγώνα ήταν ο Άιζακ Μπόνγκα, που μέτρησε 16 πόντους, 6 ριμπάουντ και έπαιξε εκπληκτική άμυνα. 16 πόντοι, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ για τον πληθωρικό Στέρλινγκ Μπράουν. Από πλευράς Παναθηναϊκού, ξεχώρισε με 21 πόντους μόνο ο Τι Τζέι Σορτς.



Εκτός έμεινε για μία ακόμη αγωνιστική ο Κέντρικ Ναν, ενώ ανησυχία υπάρχει για τον Τζέριαν Γκραντ, που τραυματίστηκε στο χέρι. Στην επόμενη (28η) αγωνιστική, ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί στο Telekom Center Athens την πρωτοπόρο της βαθμολογίας, Φενέρμπαχτσε (13/02, 21:15).

Το ματς



Οι πρώτοι πόντοι του αγώνα ήρθαν από τον Σορτς, που πέτυχε γκολ φάουλ για το 0-3. Ο Γκραντ έκλεψε και σκόραρε με λέι απ (0-5), ενώ ο Μπράουν άνοιξε τον λογαριασμό της Παρτίζαν με τρίποντο για το 3-5. Σορτς και Φερνάντο αντάλλαξαν καλάθια (5-7), ενώ οι Όσμαν και Μπράουν ακολούθησαν με συνεχόμενα λέι απ για το 7-9. Ο Σλούκας πέτυχε το πρώτο τρίποντο των φιλοξενούμενων (7-12), με τον Τζεκίρι να καρφώνει δίνοντας λύση στους Σέρβους και τον Μπόνγκα να γράφει το 11-12. Ο Πέιν έδωσε προβάδισμα στους γηπεδούχους (14-12), με τον Γκραντ να απαντάει αμέσως από μέση απόσταση για το 14-14. Ο Χολμς ολοκλήρωσε συνεχόμενες φάσεις (16-18), με τον Σλούκα να ευστοχεί σε βολή τεχνικής ποινής για το 16-19. Ο Καλάθης απάντησε με σουτ μέσης απόστασης, με τον Οσετκόφσκι να γράφει το 20-19 στο τρανζίσιον.

Στη δεύτερη περίοδο, Τζεκίρι και Σορτς σκόραραν με σουτ από κοντά, με τους Μπράουν και Φαρίντ να ακολουθούν και να διαμορφώνουν το 24-23. Ο Καλάθης ευστόχησε σε δύσκολο φλόουτερ (26-23), με τον Φαρίντ να του απαντάει με γκολ φάουλ για το 26-25. Ο Μήτογλου πήρε την ωραία ασίστ του Τολιόπουλου, πριν σκοράρει με ωραία κίνηση για το 26-29. Ο Μπόνγκα έδωσε λύση μετά από ώρα στην Παρτίζαν με δύο βολές (28-29), με τον Μήτογλου που μπήκε καλά να κερδίζει αντιαθλητικό και να βάζει 1/2 σουτ από τη γραμμή για το 28-30. Ο Πέιν έβαλε τρομερό… τετράποντο, ενώ ο Τζεκίρι ευστόχησε σε δύο βολές για το 34-30. Οι «πράσινοι» πλήρωσαν τα χαμένα ριμπάουντ και είδαν την Παρτίζαν να ξεφεύγει με +8 (38-30), πριν ο Γκριγκόνις δώσει λύση με τρίποντο για το 38-33. Ο Τζεκίρι με λέι απ και ο Οσετκόφσκι με τρίποντο έκαναν για πρώτη φορά τη διαφορά διψήφια (43-33), με τον Πέιν να διαμορφώνει με δύο βολές το 45-33 του ημιχρόνου.

Στο δεύτερο μέρος, ο Σορτς μείωσε με λέι απ (45-35), με τον Φερνάντο να απαντάει για το 47-35 από κοντά. Ο Μπόνγκα τιμώρησε το λάθος του Σορτς με λέι απ (49-35), με τον Μπράουν να απαντάει στο τρίποντο του Χουάντσο για το 51-38. Ο Πέιν έβαλε συνεχόμενα καλάθια (55-40), ενώ ένα ακόμη λάθος στην επίθεση του Παναθηναϊκού έφερε το εύκολο λέι απ του Μπράουν στον αιφνιδιασμό για το 57-40. Ο ίδιος με τρίποντο εκτόξευσε τη διαφορά στους 20 (62-42), με τον Μπόνγκα να βάζει συνεχόμενα καλάθια για το 66-42 του τρίτου δεκαλέπτου, και τον Ρογκαβόπουλο να αποβάλλεται για χτύπημα εκτός φάσης στον Λάκιτς.

Στην τέταρτη περίοδο, Όσμαν και Σορτς πέτυχαν συνεχόμενα γκολ φάουλ, με αποτέλεσμα να διαμορφώσουν το 68-48. Ο Αμερικανός γκαρντ πήρε τρεις βολές και τις έβαλε, με τον Τζεκίρι να δίνει λύση στην Παρτίζαν από μέση απόσταση για το 70-51. Ο Σορτς πήγε στο καλάθι και σκόραρε με ωραία κίνηση (70-53), με τις δύο ομάδες να μένουν για πολλή ώρα μακριά από τις εύστοχες προσπάθειες, πριν ο Πέιν γράψει το 73-53 με τρίποντο. Ο Χουάντσο έκλεψε και κάρφωσε στο τρανζίσιον (73-55), με τους Μπράουν και Φερνάντο να γράφουν από τη γραμμή των βολών το 78-55. Ο Παναθηναϊκός μείωσε με Τολιόπουλο, Χουάντσο και Μήτογλου, όμως δεν είχε φυσικά χρόνο, με την Παρτίζαν να παίρνει την άνετη νίκη.



Τα δεκάλεπτα: 20-19, 45-33, 66-42, 78-62.

