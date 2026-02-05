Αυτή είναι η ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού

Ανακοινώθηκε από τον Ολυμπιακό η ανανεωμένη ευρωπαϊκή λίστα του, ενόψει της συνέχειας της πορείας του στο Champions League. Στη λίστα συμπεριλήφθηκαν οι δύο Βραζιλιάνοι που αποκτήθηκαν από τη Ρίο Άβε, Αντρέ Λουίζ και Κλέιτον, οι οποίοι αντικατέστησαν τους Στρεφέτσα και Γιάρεμτσουκ.

Εκτός λίστας παραμένει ο Γιουσούφ Γιαζίτσι, ενώ στη λίστα Β’ βρίσκονται οι Μουζακίτης και Λιατσικούρας.



Θυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός θα τεθεί αντιμέτωπος με τη Λεβερκούζεν στη φάση των playoffs της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Το πρώτο παιχνίδι θα διεξαχθεί 18/2 στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», ενώ θα ακολουθήσει η ρεβάνς της Γερμανίας, στις 24/2.



Αναλυτικά η ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού:



Τερματοφύλακες: Μπότης, Τζολάκης.



Αμυντικοί: Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο.



Μέσοι: Νασιμέντο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Έσε, Λιατσικούρας, Μουζακίτης.



Επιθετικοί: Ποντένσε, Ταρέμι, Αντρέ Λουίζ, Μαρτίνς, Ελ Κααμπί, Κλέιτον.

