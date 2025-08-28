Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από τη Σάμσουνσπορ στη Σαμψούντα, στη ρεβάνς του 2-1 του ΟΑΚΑ, για τα playoffs του φετινού Europa League.

Με τον Ρουί Βιτόρια να καταλήγει στους «πράσινους» που θα είναι στο βασικό σχήμα απέναντι στους Τούρκους.

Παρακολουθήστε ΕΔΩ live την εξέλιξη του αγώνα

Προχωρώντας σε δύο αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο μεταξύ τους παιχνίδι, επαναφέροντας στην 11άδα τους Τζούριτσιτς-Ιωαννίδη, αντί των Πελίστρι και Σφιντέρσκι.

Συγκεκριμένα, ο Παναθηναϊκός θα αγωνιστεί με σύστημα 4-3-3. Ο Ντραγκόφσκι θα καθίσει στο τέρμα, με τους Κώτσιρα, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά και Κυριακόπουλο τετράδα στην άμυνα. Τσιριβέγια, Τσέριν και Μπακασέτας θα αγωνιστούν στον άξονα, ενώ Τετέ και Τζούριτσιτς θα είναι στα άκρα και ο Ιωαννίδης στην κορυφή της επίθεσης.

Παράλληλα, στον πάγκο του «τριφυλλιού» θα βρίσκονται οι Λαφόν, Κότσαρης, Καλάμπρια, Ίνγκασον, Μλαντένοβιτς, Σιώπης, Μπρέγκου, Μαντσίνι, Ζαρουρί, Πελίστρι, Σφιντέρσκι και Γερεμέγεφ.

