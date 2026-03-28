Με φόντο την ολοκλήρωση της σεζόν και την κρίσιμη μάχη των playoffs της Stoiximan Super League, στον Ολυμπιακό έχουν ήδη ξεκινήσει οι πρώτες σκέψεις για την επόμενη ημέρα, με ξεκάθαρη κατεύθυνση την ενίσχυση του ελληνικού στοιχείου στο ρόστερ.

Η πρόθεση των «ερυθρόλευκων» είναι να υπάρξει μεγαλύτερη παρουσία Ελλήνων ποδοσφαιριστών, χωρίς ωστόσο να διαταραχθεί η αγωνιστική ισορροπία της ομάδας. Σε αυτό το πλαίσιο, συγκεκριμένες περιπτώσεις παικτών βρίσκονται ήδη στο μικροσκόπιο.

Η περίπτωση του Κώστα Φορτούνη παραμένει ενεργή, με τις ενδείξεις να οδηγούν σε επιστροφή του στον Πειραιά μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών του στο εξωτερικό. Μια κίνηση που, εφόσον ολοκληρωθεί, θα δώσει άμεσα ποιότητα και «ταυτότητα» στο ελληνικό στοιχείο.

Την ίδια ώρα, έντονο ενδιαφέρον υπάρχει για τον Παναγιώτη Ρέτσο, ο οποίος συνεχίζει να απασχολεί συλλόγους του εξωτερικού, με τον Ολυμπιακό να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις. Αντίστοιχα, προτάσεις έχουν φτάσει και για τους Κωνσταντίνο Τζολάκη και Χρήστο Μουζακίτη, χωρίς όμως να υπάρχει διάθεση για μαζικές αποχωρήσεις.

Στο εσωτερικό του συλλόγου είναι ξεκάθαρο ότι δεν πρόκειται να αποδυναμωθεί ο ελληνικός «πυρήνας», με το πλάνο να προβλέπει – το πολύ – μία σημαντική πώληση.

Σημαντικές εξελίξεις αναμένονται και στη θέση του τερματοφύλακα. Η πιθανή αποχώρηση του Αλέξανδρου Πασχαλάκη το καλοκαίρι ανοίγει χώρο για ανακατατάξεις, με τον Νίκο Μπότη να αποτελεί μία από τις λύσεις, ενώ δεν αποκλείεται να αποκτηθεί και τρίτος Έλληνας πορτιέρε.

Παράλληλα, εξετάζεται εκ νέου η αγορά για περιπτώσεις όπως αυτή του Δημήτρη Γιαννούλη, αν και πρόκειται για δύσκολη υπόθεση, ενώ το όνομα του Μπάμπη Λυκογιάννη παραμένει στο «κάδρο», ανάλογα με τις εξελίξεις στο εξωτερικό.

Ξεχωριστό κεφάλαιο αποτελούν οι ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται ως δανεικοί. Η επόμενη σεζόν είναι κομβική για αρκετούς, καθώς μπαίνουν στο τελευταίο έτος των συμβολαίων τους.

Η περίπτωση του Γιώργου Μασούρα είναι από τις πιο σύνθετες, με τις εμφανίσεις του στο εξωτερικό να έχουν τραβήξει το ενδιαφέρον, ενώ αντίστοιχα ανοικτά παραμένουν τα ζητήματα των Καμπελά, Μπετανκόρ και Λάιτνερ.

Οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν το καλοκαίρι, με βάση τόσο τις αγωνιστικές ανάγκες όσο και τη συνολική στρατηγική του συλλόγου.

