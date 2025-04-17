Λογαριασμός
«Ο Ολυμπιακός προσπαθεί για την απόκτηση των Σορτς και Γουόρντ»

Ο Ιταλός δημοσιογράφος, Αλεσάντρο Λουίτζι Μάτζι υποστηρίζει ότι ο Ολυμπιακός κάνει προσπάθεια για την απόκτηση του Σορτς και του Γουόρντ από την Παρί

Τη στιγμή που ο Ολυμπιακός ακόμη δεν έχει μάθει τον αντίπαλό του στα playoffs της Euroleague, ο Αλεσάντρο Λουίτζι Μάτζι μεταφέρει μια πληροφορία που έχει να κάνει με μεταγραφικές υποθέσεις ενόψει της νέας σεζόν.

Ο Ιταλός δημοσιογράφος υποστηρίζει ότι οι ερυθρόλευκοι που πιθανότατα δεν θα προχωρήσουν στην ανανέωση του συμβολαίου του Σακίλ ΜακΚίσικ έχουν αρχίσει ήδη στο να δουλεύουν δύο περιπτώσεις παικτών που έχουν ξεχωρίσει στην εφετινή διοργάνωση. Τον Τάισον Γουόρντ, ο οποίος θα μπορούσε να θεωρηθεί αντικαταστάτης του ΜακΚίσικ, αλλά και του Σορτς, ο οποίος όμοια κάνει εκπληκτική σεζόν.

Και οι δύο αγωνίζονται στην Παρί, και αποτελούν τους δύο καλύτερους παίκτες της, στην εφετινή σεζόν.

Πηγή: sport-fm.gr

