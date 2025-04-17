Ολυμπιακός: «Προσπαθεί για την απόκτηση των Σορτς και Γουόρντ»

Τη στιγμή που ο Ολυμπιακός ακόμη δεν έχει μάθει τον αντίπαλό του στα playoffs της Euroleague, ο Αλεσάντρο Λουίτζι Μάτζι μεταφέρει μια πληροφορία που έχει να κάνει με μεταγραφικές υποθέσεις ενόψει της νέας σεζόν.



Ο Ιταλός δημοσιογράφος υποστηρίζει ότι οι ερυθρόλευκοι που πιθανότατα δεν θα προχωρήσουν στην ανανέωση του συμβολαίου του Σακίλ ΜακΚίσικ έχουν αρχίσει ήδη στο να δουλεύουν δύο περιπτώσεις παικτών που έχουν ξεχωρίσει στην εφετινή διοργάνωση. Τον Τάισον Γουόρντ, ο οποίος θα μπορούσε να θεωρηθεί αντικαταστάτης του ΜακΚίσικ, αλλά και του Σορτς, ο οποίος όμοια κάνει εκπληκτική σεζόν.

Και οι δύο αγωνίζονται στην Παρί, και αποτελούν τους δύο καλύτερους παίκτες της, στην εφετινή σεζόν.

👀 Olympiacos working to land Paris Basketball’s duo TJ Shorts & Tyson Ward 🔴⚪️



🧳 Shaquielle McKissic could leave Piraeus — he’s a strong candidate for Dusko Ivanovic’s Virtus Bologna 🇮🇹 pic.twitter.com/ZWk4bgKdtu — Alessandro Luigi Maggi (@AlessandroMagg4) April 17, 2025

