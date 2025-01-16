Ολυμπιακός: Πήρε εισιτήρια για Περιστέρι

Με τον κόσμο του στο Περιστέρι ο Ολυμπιακός. Οι «ερυθρόλευκοι» θα έχουν τη δική τους θύρα στο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Ατρόμητο, με τα εισιτήρια να κοστίζουν 20 ευρώ.



Πρόκειται για κάτι αναμενόμενο, αφού οι Περιστεριώτες είχαν πάρει και αυτοί εισιτήρια στο παιχνίδι του πρώτου γύρου στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Για τον αγώνα της 19ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League απέναντι στον Ατρόμητο Αθηνών, που θα διεξαχθεί στο «Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου» την Κυριακή (19/01) στις 15:00, η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει τους φίλους της ομάδας για τα εξής:Οι φίλαθλοί μας θα φιλοξενηθούν στη Θύρα 1 και μπορούν να προμηθευτούν ηλεκτρονικά τα εισιτήριά τους πατώντας εδώ. Η τιμή τους είναι 20 ευρώ.H είσοδος στο γήπεδο γίνεται μόνο με τη χρήση της εφαρμογής Gov.gr Wallet.Αγοράζοντας κωδικούς εισιτηρίων, θα σας αποστέλλεται email με ένα αρχείο PDF ανά κωδικό/εισιτήριο.Την εφαρμογή Gov.gr Wallet μπορεί οποιοσδήποτε να κατεβάσει από το Google Play ή το App Store εφόσον είναι εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.). Όποιος δεν έχει εγγραφεί μπορεί να το κάνει στο emep.gov.gr.

