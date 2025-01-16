Λογαριασμός
Κοριτσάκι πλάνταξε στο κλάμα βλέποντας τον Λεμπρόν - Η αντίδραση και τα δώρα του «βασιλιά»

Υπέροχη στιγμή με τον Λεμπρόν Τζέιμς να ψάχνει και να βρίσκει το κοριτσάκι που έκλαιγε χωρίς... αύριο όταν τον είδε από κοντά

Λεμπρόν Τζέιμς

Mια πολύ όμορφη στιγμή εκτυλίχτηκε στον αγώνα των Λέικερς με τους Χιτ (117-108). Ένα κοριτσάκι στις court seats έβαλε τα κλάματα αντικρίζοντας το ίνδαλμά της, τον Λεμπρόν Τζέιμς. Ο ίδιος εν ώρα αγώνα δεν το κατάλαβα, ωστόσο στο ημίχρονο ενημερώθηκε για τη μικρή του fan και με το που τελείωσε το παιχνίδι έσπευσε κοντά της. Την αγκάλιασε, φωτογραφήθηκαν μαζί και τη γέμισε με δώρα από διάφορα αξεσουάρ που φορούσε.

«To να έχεις μια τέτοια σύνδεση με ένα μικρό παιδί είναι φανταστικό. Γι' αυτό τα κάνουμε όλα! Πάντα προσπαθώ να είμαι πρότυπο για τα παιδιά και να τους κάνω περήφανους. Έχω κι εγώ μια κόρη και ξέρω πώς είναι», δήλωσε ο 40χρονος σούπερ σταρ.

