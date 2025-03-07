Συνεχίζονται τα αγωνιστικά προβλήματα κι οι απουσίες στην Μπάγερν Μονάχου. Μετά τον Ντέβιν Μπούκερ, προέκυψε πρόβλημα και με τον Όσκαρ Ντα Σίλβα, ο οποίος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο γόνατο και παραμένει αυτή τη στιγμή άγνωστο το διάστημα της απουσίας του από τα παρκέ.

Ο διεθνής Γερμανός φόργουορντ έχει φέτος σε όλες τις διοργανώσεις με τους Βαυαρούς μέσο όρο 4,8 πόντους, 3,1 ριμπάουντ, 0,5 ασίστ και 0,5 κλεψίματα σε 25 αγώνες.

Η ανάρτηση της Μπάγερν: «Ο Όσκαρ υπέστη κάκωση έσω συνδέσμου στο δεξί γόνατο και υποβλήθηκε σε επιτυχή χειρουργική επέμβαση στο Μόναχο την Τετάρτη. Θα μείνει εκτός για τις επόμενες εβδομάδες. Περαστικά Όσκαρ».

🚨 Injury Update: Oscar suffered a medial ligament injury in his right knee and underwent successful surgery in Munich this Wednesday. He will be out for the coming weeks. Get well soon, Oscar! 🙏



