Νοκ άουτ στην Μπάγερν Μονάχου ο Ντα Σίλβα

Ο Όσκαρ Ντα Σίλβα χειρουργήθηκε και θα απουσιάσει από τις υποχρεώσεις της Μπάγερν Μονάχου για αρκετό χρονικό διάστημα

Ντα Σίλβα

Συνεχίζονται τα αγωνιστικά προβλήματα κι οι απουσίες στην Μπάγερν Μονάχου. Μετά τον Ντέβιν Μπούκερ, προέκυψε πρόβλημα και με τον Όσκαρ Ντα Σίλβα, ο οποίος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο γόνατο και παραμένει αυτή τη στιγμή άγνωστο το διάστημα της απουσίας του από τα παρκέ.

Ο διεθνής Γερμανός φόργουορντ έχει φέτος σε όλες τις διοργανώσεις με τους Βαυαρούς μέσο όρο 4,8 πόντους, 3,1 ριμπάουντ, 0,5 ασίστ και 0,5 κλεψίματα σε 25 αγώνες.

Η ανάρτηση της Μπάγερν: «Ο Όσκαρ υπέστη κάκωση έσω συνδέσμου στο δεξί γόνατο και υποβλήθηκε σε επιτυχή χειρουργική επέμβαση στο Μόναχο την Τετάρτη. Θα μείνει εκτός για τις επόμενες εβδομάδες. Περαστικά Όσκαρ».

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Μπάγερν Μονάχου
