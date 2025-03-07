Πάγωσε στη Νορβηγία και ψάχνει… άθλο στη ρεβάνς ο Ολυμπιακός

Τα έκανε όλα λάθος στη Νορβηγία και ψάχνει τεράστια υπέρβαση στη ρεβάνς ο Ολυμπιακός! Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν κακή απόδοση στο «Aspmyra Stadion», πλήρωσαν τα αμυντικά κενά τους και ηττήθηκαν με το βαρύ 3-0 στην έδρα της Μπόντο/Γκλιμτ.

Κάπως έτσι, η ομάδα του Μεντιλίμπαρ είδε να σταματά άδοξα και στο χειρότερο δυνατό σημείο το αήττητο σερί 26 αγώνων που έτρεχε. Πλέον, θα ψάξει μια απίθανη ανατροπή σε μία εβδομάδα (13/03, 19:45) στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», ανάλογη με εκείνη που είχε κάνει την περασμένη σεζόν απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Με αυτογκόλ του Τζολάκη στο 13’ προηγήθηκαν οι Νορβηγοί, ενώ ο Χογκ με δύο τέρματα (45’, 55’) διαμόρφωσε το σκορ του αγώνα.

Στο μυαλό του κόουτς

Με 4-3-3 κατέβασε την Μπόντο/Γκλιμτ ο Κιέτιλ Κνούτσεν. Στο τέρμα ο Χάικιν και στην άμυνα οι Σίεβολντ, Γκούντερσεν, Μπιόρτουφτ, Μπιόρκαν. Μπεργκ, Έβιεν, Φετ η τριάδα του άξονα, με τους Μπλόμπεργκ, Χάουγκε στα εξτρέμ και τον Χογκ στην κορυφή της επίθεσης.

Με 4-2-3-1 παρέταξε τον Ολυμπιακό ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Στην εστία ο Τζολάκης και οι Ροντινέι, Μπιανκόν, Κάρμο, Ορτέγκα στην τετράδα της άμυνας. Δίδυμο στα χαφ οι Μουζακίτης, Έσε, με τους Ζέλσον, Τσικίνιο, Πάλμα στη μεσοεπιθετική τριπλέτα. Μοναδικός προωθημένος ο Γιάρεμτσουκ.

Το ματς

Καλύτερα μπήκε η Μπόντο/Γκλιμτ στο ξεκίνημα, με τους «ερυθρόλευκους» να προσπαθούν να προσαρμοστούν στις συνθήκες του αγώνα. Μέχρι να συμβεί αυτό, οι Νορβηγοί πήραν προβάδισμα στο σκορ μόλις στο 13ο λεπτό. Συγκεκριμένα, μετά το κόρνερ ο Γκούντερσεν πήδηξε ψηλότερα από όλους και έκανε την κεφαλιά, η μπάλα βρήκε στο οριζόντιο και μετά στην πλάτη του Τζολάκη για να καταλήξει στα δίχτυα.

Ο Ολυμπιακός δεν πατούσε καλά στο γήπεδο και αυτό φαινόταν, δίνοντας χώρους στους Νορβηγούς, οι οποίοι σε κάθε… κατεβασιά ήταν απειλητικοί. Παρόλα αυτά, μετά το 20’ η ομάδα του Μεντιλίμπαρ άρχισε να παίρνει μέτρα. Στο 29ο λεπτό οι «ερυθρόλευκοι» έχασαν μια μεγάλη ευκαιρία να ισοφαρίσουν, όταν ο Ζέλσον έκανε το γύρισμα, ο Γιάρεμτσουκ από εξαιρετικό σημείο έκανε το πλασέ, αλλά ο Χάικιν το έβγαλε με τα πόδια και ο Ουκρανός δεν μπόρεσε να σκοράρει από πλεονεκτική θέση.

Ο Πάλμα ήταν ο κινητήριος μοχλός των Πειραιωτών και προσπαθούσε να απειλήσει, ωστόσο χωρίς αποτέλεσμα. Στο 41ο λεπτό οι φιλοξενούμενοι είχαν μια τεράστια ευκαιρία, με τον Γιάρεμτσουκ να κάνει την κεφαλιά-ψαράκι μετά τη σέντρα του Μπιανκόν, αλλά ο αντίπαλος κίπερ το έβγαλε εντυπωσιακά! Την αστοχία τους οι «ερυθρόλευκοι» την πλήρωσαν, αφού η Μπόντο βρήκε και δεύτερο τέρμα στο 45’. Μετά από πολύ ωραία κυκλοφορία της μπάλας, ο Μπλόμπεργκ μπήκε ολομόναχος από πλάγια στην περιοχή και έκανε το παράλληλο γύρισμα, με τον Χογκ από κοντά να εκτελεί τον Τζολάκη για το 2-0.

Το ίδιο νωθρά μπήκε ο Ολυμπιακός στο δεύτερο ημίχρονο, με αποτέλεσμα να δέχεται ακόμη ένα γκολ στο 55ο λεπτό. Συγκεκριμένα, Μπιόρκαν γύρισε παράλληλα την μπάλα και ο Χογκ ανενόχλητος εκτέλεσε προ κενής εστίας για το 3-0… Οι Πειραιώτες στη συνέχεια πήραν μέτρα στο γήπεδο και προσπαθούσαν να φανούν απειλητικοί. Στο 58’ ο Τσικίνιο έκανε το γύρισμα, αλλά η μπάλα πέρασε δίπλα από την εστία. Ο Μεντιλίμπαρ έκανε στη συνέχεια αλλαγές μήπως και αλλάξει κάτι από την εικόνα της ομάδας του.

Στο 62’ οι «ερυθρόλευκοι» έχασαν μια τεράστια ευκαιρία, όταν ο Κοστίνια έκανε το γύρισμα, ο Ζέλσον το σουτ στην κίνηση, ο Χάικιν όμως έκανε τεράστια επέμβαση και ο Πάλμα δεν πρόλαβε να σκοράρει από κοντά! Ο Βάσκος τεχνικός έριξε και τον Βέλντε στο ματς, με τον Νορβηγό να προσπαθήσει να βοηθήσει την ομάδα του, χωρίς όμως να φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα, δηλαδή το γκολ.

Ο Ολυμπιακός στο φινάλε του αγώνα πίεζε με νύχια και με δόντια για να βρει κάποιο γκολ, φτιάχνοντας τη μια φάση μετά την άλλη. Ωστόσο δεν είχε το καθαρό μυαλό να κάνει τα σωστά τελειώματα και έτσι γνώρισε την ήττα με 3-0 και θέλει την επόμενη εβδομάδα στο «Γ. Καραϊσκάκης» να κάνει τη μεγάλη ανατροπή κόντρα στην Μπόντο/Γκλιμτ.

MVP: Ο Χογκ ήταν ο πολυτιμότερος του αγώνα, ο οποίος πέτυχε τα δυο από τα τρία τέρματα της Μπόντο/Γκλιμτ.

Η σφυρίχτρα: Ο Μπαλάκιν προσπάθησε να αφήσει το παιχνίδι να παιχτεί, αφού δεν σφύριζε συχνά. Δεν επηρέασε την εξέλιξή του...

Μπόντο: Χάικιν, Μπιόρκαν, Γκούντερσεν, Μπιόρτούφτ, Σιόβολντ, Μπεργκ, Μπρούντσαντ Φετ (22' Σάλτνες), Έβιεν (73' Οκλεντ), Χάουγκε (90+ Σόρλι), Μπλόμπεργκ (69' Μάατα) και Χεγκ (69' Χέλμερσεν).

Ολυμπιακός: Τζολάκης, Ορτέγκα (81' Μπρούνο), Κάρμο (81' Ρέτσος), Μπιανκόν, Ροντινέι, Εσε, Μουζακίτης (59' Κοστίνια), Πάλμα (74' Βέλντε), Ζέλσον, Τσικίνιο και Γιάρεμτσουκ (59' Κωστούλας).

