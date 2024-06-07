Στο προσκήνιο παραμένει η υπόθεση του Αγιούμπ Ελ Κααμπί για τον Ολυμπιακό.

Ο Μαροκινός επιθετικός κατάφερε να ξεχωρίσει τη φετινή σεζόν με τους Πειραιώτες, αποτελώντας τον πρώτο σκόρερ της ομάδας και να βρεθεί στην κορυφή της σχετικής λίστας στο Conference League με τα 11 γκολ που πέτυχε στη νοκ άουτ φάση της διοργάνωσης.

Εδώ και καιρό έχουν ακουστεί διάφορα ονόματα για τον διεθνή επιθετικό, ο οποίος βρίσκεται στην αποστολή της εθνικής του ομάδας και σήμερα αναμένεται να παίξει στο παιχνίδι με τη Ζάμπια για τα προκριματικά του Μουντιάλ.

Στο «Adrar Stadium», όμως, θα βρεθούν και τρεις εκπρόσωποι από ομάδες της Premier League, οι οποίες θέλουν να τσεκάρουν τον ποδοσφαιριστή και σε συνθήκες εθνικής ομάδας μετά τα «όργια» που έκανε τη φετινή σεζόν με την ερυθρόλευκη φανέλα.

Τις προηγούμενες ημέρες είχαν ακουστεί από την Αγγλία οι περιπτώσεις των Λέστερ, Άστον Βίλα και Ίπσουιτς πως εξετάζουν τον Ελ Κααμπί, του οποίου το θέμα θα ξεκαθαρίσει με το πέρας των υποχρεώσεών του με την εθνική του ομάδα.

Δηλαδή, σε περίπου μία εβδομάδα, και μένει να φανεί αν θα αποδεχθεί την τεράστια πρόταση του Ολυμπιακού, ο οποίος του δίνει 5 εκατ. ευρώ για κλειστό διετές συμβόλαιο, πριμ υπογραφής και σε αυτό το ποσό δεν υπολογίζονται μπόνους επίτευξης στόχων, ανάλογα με τις προσωπικές ή ομάδες επιτυχίες που θα προκύψουν.

