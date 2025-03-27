Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός: Μια ανάσα από το sold-out

Ολοταχώς για ακόμη ένα sold-out οδεύει ο Ολυμπιακός. Σε μόλις ένα 24ωρο τα περισσότερα εισιτήρια για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό για την ερχόμενη Κυριακή (30/03, 21:00) έχουν σχεδόν εξαντληθεί.



Αυτή την ώρα βγήκαν στη διάθεση του κόσμου και τα τελευταία μαγικά χαρτάκια για το ματς, τα οποία προέκυψαν από επιστροφές χορηγών (συμβατικές υποχρεώσεις της ΠΑΕ).

Αντιλαμβάνεται κανείς πως και αυτά αναμένεται να εξαφανιστούν και οι κερκίδες του «Γεώργιος Καραϊσκάκης» σε ένα ακόμη εντός έδρας ματς των Πειραιωτών θα είναι κατάμεστες.



Ο κόσμος του Ολυμπιακού μπορεί να προμηθευτεί τα εισιτήρια από την επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ, όσο είναι ακόμη διαθέσιμα.

