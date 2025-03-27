Το NBA θα «εξερευνήσει» τη δημιουργία ενός επαγγελματικού πρωταθλήματος στην Ευρώπη με συνεργάτιδα τη Διεθνή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (FIBA), όπως ανακοίνωσε σήμερα Πέμπτη ο κομισάριος του κορυφαίου πρωταθλήματος μπάσκετ στον κόσμο, Άνταμ Σίλβερ.

«Δεν είναι μια νέα συζήτηση», εξήγησε σε συνέντευξη Τύπου στη Νέα Υόρκη, υπενθυμίζοντας ότι το θέμα υπάρχει στο τραπέζι για δεκαετίες, «αλλά πιστεύουμε ότι έχει έρθει η ώρα να προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο».

Ο Άνταμ Σίλβερ ανέφερε ότι το ΝΒΑ εξετάζει επί του παρόντος ένα πρωτάθλημα με 12 μόνιμες ομάδες, ανεξάρτητα από την απόδοσή τους, και τέσσερις που θα μπορούσαν να αλλάζουν κάθε χρόνο.

«Αλλά αυτό θα μπορούσε να αλλάξει» καθώς προχωρούν οι προπαρασκευαστικές εργασίες, επισήμανε ο κομισάριος.

Ωστόσο, τόσο ο Άνταμ Σίλβερ, όσο και ο Γενικός Γραμματέας της FIBA, Ανδρέας Ζαγκλής, που ήταν παρόντες στη συνέντευξη Τύπου, αρνήθηκαν να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες για το πρότζεκτ, με τον πρώτο να επιμένει ότι «τίποτα δεν έχει αποφασιστεί ακόμη».

Η νέα λίγκα θα μπορούσε να είναι ένας επικίνδυνος ανταγωνιστής για την Euroleague, που αυτή τη στιγμή θεωρείται το δεύτερο καλύτερο πρωτάθλημα μπάσκετ στον κόσμο.

Ερωτηθείς για συνομιλίες με την Euroleague, ο Ανδρέας Ζαγκλής είπε ότι «αποστολή μας είναι να έχουμε επαφές με τους συλλόγους», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Από την πλευρά του, ο Άνταμ Σίλβερ ανέφερε ότι ο λόγος που το αποκάλεσε «εξερεύνηση» και όχι δημιουργία πρωταθλήματος, ήταν επειδή «θέλαμε να έχουμε ανοιχτές και άμεσες συνομιλίες με τους ενδιαφερόμενους, όχι μυστικές συζητήσεις».

Σύμφωνα με αρκετά ΜΜΕ, η Παρί Σεν Ζερμέν, η Μάντσεστερ Σίτι, η Άρσεναλ, η Ρεάλ Μαδρίτης και η Φενερμπαχτσέ έχουν προσεγγιστεί από το NBA για να ενταχθούν στο μελλοντικό πρωτάθλημα.

Σύμφωνα με την εξειδικευμένη ιστοσελίδα Sportico, το εισιτήριο εισόδου για τη δημιουργία ενός franchise θα μπορούσε να οριστεί σε τουλάχιστον 500 εκατομμύρια δολάρια.

Τα νέα franchise θα ελέγχονται το καθένα κατά 50% από το NBA και τα μισά από άλλους επενδυτές.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

