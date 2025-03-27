Σπανούλης; Το επικό βίντεο της Μονακό για την επιστροφή του στο ΣΕΦ

Ο Βασίλης Σπανούλης επιστρέφει στο ΣΕΦ για να βρει απέναντί του τον Ολυμπιακό, αυτή τη φορά ως προπονητής της Μονακό, για την 32η αγωνιστική της Ευρωλίγκας!



Η γαλλική ομάδα δημοσίευσε στα social media της ένα πολύ όμορφο βίντεο με πρωταγωνιστή τον θρύλο των «ερυθρόλευκων», ο οποίος μίλησε για την επιστροφή του στο γήπεδο όπου αγαπήθηκε όσο λίγοι, τονίζοντας ότι νιώθει ευγνώμον για όσα έζησε φορώντας τη φανέλα του Ολυμπιακού.

«Πολύ όμορφο συναίσθημα, πολλοί γνώριμοι άνθρωποι! Έζησα υπέροχες στιγμές εδώ και πάντα θα είμαι ευγνώμων και ευλογημένος που πέρασα 11 χρόνια της ζωής μου εδώ», ανέφερε αρχικά, ενώ στη συνέχεια μιλά για την παντοτινή σύνδεση που έχει με τον σύλλογο και τους φιλάθλους του.



«Είναι απίστευτο το συναίσθημα για τη σύνδεση που έχω με τους φιλάθλους, με τον σύλλογο, είναι κάτι παραπάνω από μεγάλη. Είναι απόλυτη, είναι για πάντα και από τις δύο πλευρές».

