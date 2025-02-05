Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός: Μάχη με φόντο τα ημιτελικά

Ο αντίπαλος της ΑΕΚ στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson βγαίνει σήμερα στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Το φαληρικό γήπεδο βάζει τα καλά του για να υποδεχτεί το ντέρμπι «αιωνίων» ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.



Πρόκειται για τη ρεβάνς των δύο ομάδων μετά το 1-1 στον πρώτο προημιτελικό που διεξήχθη στο ΟΑΚΑ προ εβδομάδων, σε μια μάχη με φόντο την τετράδα.



Ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση. Τρέχει αήττητο σερί 20 αγώνων σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ προσφάτως απέδρασε με το «διπλό» από τη Λιβαδειά (0-1) χάρη στο γκολ του Μουζακίτη στο 85ο λεπτό. Μόνος πρώτος στο πρωτάθλημα και στο +4 από ΑΕΚ, Παναθηναϊκό, ενώ είναι μέσα σε όλους τους στόχους. Διότι είναι ένα βήμα πριν τα ημιτελικά, ενώ στο Europa League έχει εξασφαλίσει την απευθείας πρόκριση στους «16». Εφόσον πάρει το εισιτήριο για την επόμενη φάση στο Κύπελλο, τότε θα δώσει το πρώτο ματς με την Ένωση στους «4» ανάμεσα (26/02) στα ντέρμπι με ΠΑΟΚ και ΑΕΚ για το πρωτάθλημα.



Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αναμένεται να προχωρήσει σε αλλαγές σε σχέση με το παιχνίδι με τον Λεβαδειακό, ίσως και στη μισή ενδεκάδα. Ο Τζολάκης έμεινε εκτός αποστολής για να πάρει ανάσες, ενώ εκτός είναι και ο Στάμενιτς λόγω τραυματισμού. Στην αποστολή συμπεριλήφθηκαν τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα, όπως και ο Κοστίνια που ξεπέρασε το πρόβλημά του. Αναλυτικά: Αναγνωστόπουλος, Μπιανκόν, Μπότης, Κάρμο, Τσικίνιο, Όρτα, Γκαρθία, Ελ Κααμπί, Μαρτίνς, Έσε, Κωστούλας, Μουζακίτης, Ορτέγκα, Πασχαλάκης, Πιρόλα, Ρέτσος, Ροντινέι, Βέλντε, Γιάρεμτσουκ, Μπρούνο, Παπακανέλλος, Ολιβέιρα, Κοστίνια, Πάλμα.



Ο Παναθηναϊκός από τη μεριά του βρίσκεται επίσης σε πολύ καλό φεγγάρι, το οποίο επιβεβαιώθηκε προ ημερών. Έκανε φοβερή ανατροπή, αφού γύρισε από το 0-2 του ΟΦΗ και επικράτησε με σκορ 3-2. Πραγματοποίησε ίσως το καλύτερό του ημίχρονο στη σεζόν, αφού στο β’ 45λεπτο έκανε καταιγιστική εμφάνιση για να φτάσει στη νίκη. Στο -4 από την κορυφή, έχει βατό πρόγραμμα ως το φινάλε της κανονικής διάρκειας και θέλει να εκμεταλλευτεί τυχόν στραβοπατήματα του πρωτοπόρου Ολυμπιακού. Μια πρόκριση σήμερα θα τον απογειώσει ψυχολογικά, παρότι θα προσθέσει και στους «πράσινους» δύο ντέρμπι ακόμη, ενώ μέσα στον Φεβρουάριο έχει και τα δύο ευρωπαϊκά παιχνίδια.



Ο Ρουί Βιτόρια θα κάνει και αυτός μερικές αλλαγές, αφού δεν υπολογίζει στις υπηρεσίες των Γεντβάι, Αράο που αντιμετωπίζουν προβλήματα, αλλά και ο Μαξ. Θέση στο αρχικό σχήμα διεκδικούν οι Σένκεφελντ, Τζούριτσιτς και Σφιντέρσκι. Αναλυτικά η αποστολή: Λοντίγκιν, Ντραγκόφσκι, Λίλο, Βαγιαννίδης, Σένκεφελντ, Ιωαννίδης, Ουναΐ, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Μαξίμοβιτς, Σιώπης, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Πελίστρι, Γερεμέγεφ, Τζούριτσιτς, Φικάι, Νταμπίζας.

ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ:



Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Πασχαλάκης – Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα – Έσε, Μουζακίτης – Ροντινέι, Τσικίνιο, Ζέλσον – Ελ Κααμπί.



Παναθηναϊκός (Ρουί Βιτόρια): Λοντίγκιν – Βαγιαννίδης, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Μλαντένοβιτς – Τσέριν, Μαξίμοβιτς, Ουναΐ – Τετέ, Ιωαννίδης, Πελίστρι.



Διαιτητής: Χουάν Μαρτίνεθ Μουνουέρα (Ισπανία)

Βοηθοί: Ντιέγκο Μπαρμπέρο Σεβίγια (Ισπανία), Ραούλ Καμπανιέρο Μαρτίνεθ (Ισπανία)

Τέταρτος: Βασίλης Φωτιάς (Πέλλας)

VAR: Σότο Γκράντο Θέσαρ (Μακεδονίας), Γιάννης Παπαδόπουλος (Μακεδονίας)

