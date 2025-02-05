Λογαριασμός
Υπό το βλέμμα του Λούκα Ντόντσιτς, ο οποίος παρακολούθησε από τον πάγκο τις προσπάθειες των Λέικερς, ο Λεμπρόν οδήγησε την ομάδα του στη νίκη

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς είχε 26 πόντους, 9 ασίστ και 8 ριμπάουντ,και ο Λούκα Ντόντσιτς παρακολούθησε από τον πάγκο τη νίκη των Λέικερς επί των Κλίπερς στο «Intuit Dome», στο ντέρμπι που πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα στο Λος Άντζελες.

Ο Σλοβένος σταρ φάνηκε να ζει το ματς, αφού χειροκροτούσε και είχε έντονες αντιδράσεις, κατά τη διάρκεια των προσπαθειών των νέων συμπαικτών του, μετά την παρουσίασή του από τους «λιμνανθρώπους».
 



Κατά τη διάρκεια του αγώνα, μάλιστα, ο Τζέιμς και ο Ντόντσιτς είχαν καθίσει δίπλα-δίπλα, με την κάμερα να πιάνει τους δύο παίκτες να συνομιλούν κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.
 


Ο Όστιν Ριβς και ο Ρουί Χατσιμούρα σκόραραν 20 πόντους έκαστος για τους Λέικερς, οι οποίοι ολοκλήρωσαν την περιοδεία έξι αγώνων με 5 νίκες, ενώ αυτή ήταν η πρώτη νίκη για τους Λέικερς στο νέο γήπεδο των συμπολιτών Κλίπερς.

Ο Νόρμαν Πάουελ σκόραρε 20 πόντους για τους γηπεδούχους, οι οποίοι βρίσκονται στην 6η θέση της βαθμολογίας με τους Λέικερς να είναι στην πέμπτη στη Δύση.

Ο Τζέιμς Χάρντεν με 2/12 σουτ είχε 7 πόντους και ο Λέοναρντ σκόραρε μόλις 11. Ο Μπρόνι Τζέιμς είχε το πρώτο του τρίποντο, παίζοντας έξι λεπτά σε αυτό το ματς.

Ο Πάτι Μιλς και ο Ντριού Γιούμπανς έπαιξαν στα τελευταία επτά λεπτά, κάνοντας την πρώτη τους εμφάνιση για τους Κλίπερς.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα του NBA

Σίξερς-Μαβέρικς 118-116


Καβαλίερς-Σέλτικς 105-112


Νετς-Ρόκετς 99-97


Ράπτορς-Νικς 115-121


Μπουλς-Χιτ 133-124


Κλίπερς-Λέικερς 97-122


Μπλέιζερς-Πέισερς 112-89

