Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς είχε 26 πόντους, 9 ασίστ και 8 ριμπάουντ,και ο Λούκα Ντόντσιτς παρακολούθησε από τον πάγκο τη νίκη των Λέικερς επί των Κλίπερς στο «Intuit Dome», στο ντέρμπι που πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα στο Λος Άντζελες.



Ο Σλοβένος σταρ φάνηκε να ζει το ματς, αφού χειροκροτούσε και είχε έντονες αντιδράσεις, κατά τη διάρκεια των προσπαθειών των νέων συμπαικτών του, μετά την παρουσίασή του από τους «λιμνανθρώπους».







Κατά τη διάρκεια του αγώνα, μάλιστα, ο Τζέιμς και ο Ντόντσιτς είχαν καθίσει δίπλα-δίπλα, με την κάμερα να πιάνει τους δύο παίκτες να συνομιλούν κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.





Ο Όστιν Ριβς και ο Ρουί Χατσιμούρα σκόραραν 20 πόντους έκαστος για τους Λέικερς, οι οποίοι ολοκλήρωσαν την περιοδεία έξι αγώνων με 5 νίκες, ενώ αυτή ήταν η πρώτη νίκη για τους Λέικερς στο νέο γήπεδο των συμπολιτών Κλίπερς.



Ο Νόρμαν Πάουελ σκόραρε 20 πόντους για τους γηπεδούχους, οι οποίοι βρίσκονται στην 6η θέση της βαθμολογίας με τους Λέικερς να είναι στην πέμπτη στη Δύση.



Ο Τζέιμς Χάρντεν με 2/12 σουτ είχε 7 πόντους και ο Λέοναρντ σκόραρε μόλις 11. Ο Μπρόνι Τζέιμς είχε το πρώτο του τρίποντο, παίζοντας έξι λεπτά σε αυτό το ματς.



Ο Πάτι Μιλς και ο Ντριού Γιούμπανς έπαιξαν στα τελευταία επτά λεπτά, κάνοντας την πρώτη τους εμφάνιση για τους Κλίπερς.



Αναλυτικά τα αποτελέσματα του NBA



Σίξερς-Μαβέρικς 118-116



Καβαλίερς-Σέλτικς 105-112



Νετς-Ρόκετς 99-97



Ράπτορς-Νικς 115-121



Μπουλς-Χιτ 133-124



Κλίπερς-Λέικερς 97-122



Μπλέιζερς-Πέισερς 112-89

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.