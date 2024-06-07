Πράξη δεύτερη στους μεγάλους τελικούς της Stoiximan Basket League.

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί στο ΣΕΦ τον Παναθηναϊκό AKTOR (21:30, ΕΡΤ3, sport-fm.gr, bwinΣΠΟΡ FM 94,6) στον δεύτερο μεταξύ τους τελικό για τη Stoiximan Basket League, σε ένα ματς που μπορεί να αποβεί καθοριστικό για την ανάδειξη του πρωταθλητή.

Οι «ερυθρόλευκοι», αρχικά, κατάφεραν στο πρώτο ματς να κάνουν break στο ΟΑΚΑ με ολοκληρωτική εμφάνιση και σκορ 89-84. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ήταν ανώτερη και κράτησε το προβάδισμα σε σχεδόν όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, δείχνοντας πιο έτοιμη στην προσπάθεια να κατακτήσει και τον τρίτο ελληνικό τίτλο της σεζόν.

Πλέον, ο Ολυμπιακός θέλει να εκμεταλλευτεί την έδρα του ώστε να φτάσει στο 2-0, κάτι που θα τον φέρει με το... ενάμισι πόδι στην κούπα, αφού πολύ δύσκολα μπορεί να γίνει ανατροπή σε μια τέτοια συνθήκη. Με ανάλογη απόδοση σε άμυνα και επίθεση σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι, οι Πειραιώτες μπορούν να είναι πολύ αισιόδοξοι για δεύτερο συνεχόμενο ροζ φύλλο.

Από την άλλη πλευρά, ο Παναθηναϊκός AKTOR έδειξε αποπροσανατολισμένος στο πρώτο παιχνίδι, καθώς έμοιαζε να είχε μείνει στους πανηγυρισμούς για τον θρίαμβο του Βερολίνου. Πέρα από μερικά ξεσπάσματα, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν ήταν κατώτερη των περιστάσεων και εκτός πνεύματος αγώνα, με αποτέλεσμα να χάσει το πλεονέκτημα έδρας για το οποίο έδωσε μεγάλη μάχη στη διάρκεια της κανονικής περιόδου.

Παρόλα αυτά, οι «πράσινοι» έχουν αποδείξει πολλάκις στη διάρκεια της σεζόν ότι αντιδρούν οπότε βρίσκονται με την πλάτη στον τοίχο. Ο Παναθηναϊκός θα παλέψει να δείξει καλύτερο αγωνιστικό πρόσωπο και να απαντήσει με break στο ΣΕΦ, γνωρίζοντας πως αν τα καταφέρει θα πάρει σημαντικό προβάδισμα τίτλου, αφού ο Ολυμπιακός θα χρειαστεί να μαζέψει τα «κομμάτια» του και να κάνει δεύτερη νίκη στο ΟΑΚΑ, κάτι δεδομένα πολύ δύσκολο.

Όσον αφορά τα αγωνιστικά νέα των ομάδων, για τον Ολυμπιακό εκτός θα μείνει ο τραυματίας Μουσταφά Φαλ αλλά και οι Ράιτ, Μπραζντέικις, Σίκμα που δεν είναι δηλωμένοι στο πρωτάθλημα. Για τον Παναθηναϊκό, αναμένεται η επιλογή του Αταμάν για τον ξένο που θα κοπεί. Στο πρώτο ματς, αυτός ήταν ο Όλεκ Μπαλτσερόφσκι, ενδέχεται όμως αυτή τη φορά να είναι ο Λούκα Βιλντόσα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρώτη αναμέτρηση είχε και... τρίτο ημίχρονο, με τον Εργκίν Αταμάν να εκφράζει έντονα παράπονα από τη διαιτησία και τον Ολυμπιακό να απαντά με καταγγελία κατά του Τούρκου τεχνικού, του Δημήτρη Κοντού και του Παναθηναϊκού, ζητώντας την τιμωρία τους.

Τη διαιτητική τριάδα του αγώνα θα αποτελέσουν οι Τσαρούχα, Τσολάκος, Αγραφιώτης.

