Γερμανία-Ελλάδα: Ζόρικη φιλική δοκιμασία για την Εθνική

Θα μπορούσε να ετοιμάζεται για το Euro, αλλά… αναγκάζεται να δώσει φιλικά! Η Ελλάδα δοκιμάζεται στο «Μπορούσια Παρκ» κόντρα στη διοργανώτρια του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, Γερμανία, σε ένα απαιτητικό φιλικό (21:45, Alpha TV, Novasports, www.sportfm.gr).

Ένα δύσκολο τεστ για τη γαλανόλευκη, η οποία θα παραταχθεί με τον Νίκο Παπαδόπουλο ως υπηρεσιακό στον πάγκο μετά το τέλος της συνεργασίας με τον Γκουστάβο Πογέτ. Βέβαια, ο Έλληνας τεχνικός δεν πρόκειται να προβεί σε μεγάλες αλλαγές. Θέλει να διατηρήσει το πλάνο και τη φιλοσοφία του προκατόχου του, παρατάσσοντας μια σφιχτή ομάδα που θα έχει κοντά τις γραμμές της για να περιορίσει τα «πάντσερ».

Η γαλανόλευκη αδίκησε τον εαυτό της προ εβδομάδων, όταν και ηττήθηκε στα πέναλτι στην έδρα της Γεωργίας και έμεινε εκτός Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Κάπως έτσι και παρά τη μεγάλη προσπάθεια που έγινε, απέτυχε να προκριθεί σε τελική φάση διοργάνωσης. Πλέον, η νέα διοίκηση της ΕΠΟ θα πρέπει να βρει τον νέο προπονητή που θα οδηγήσει την Ελλάδα στην επιστροφή της σε Euro ή Παγκόσμιο Κύπελλο.

«Νομίζω ότι υπάρχει απογοήτευση που δεν είμαστε στο Euro αλλά σημασία για το παιχνίδι με τη Γερμανία έχει να είμαστε ανταγωνιστικοί, να περάσουμε τη φιλοσοφία μας στα παιδιά. Να μην είμαστε παθητικοί, να δημιουργήσουμε προβλήματα στον αντίπαλο και να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Είμαι σίγουρος ότι όλοι οι ποδοσφαιριστές είναι focus στην ομάδα, την αγαπούν, προσπαθούν πολύ, έχουν αφήσει πίσω τη στενoχώρια στο Euro και θα έχουμε μία καλή εικόνα», είπε μεταξύ άλλων για το φιλικό ο Νίκος Παπαδόπουλος.

Η Γερμανία από την άλλη μεριά συμμετέχει ως διοργανώτρια στο Euro, με το κοινό της να έχει μεγάλες απαιτήσεις για μια διάκριση μετά από αρκετά χρόνια. Διαθέτει ρόστερ με έμπειρους ποδοσφαιριστές, αλλά και αρκετούς νέους, με τον Νάγκελσμαν να προχωρά σε ανανέωση. «Ασφαλώς θα θέλαμε να έχουμε κερδίσει με 2-0, 3-0, αλλά νομίζω ότι κάναμε καλό παιχνίδι. Και είδα την επιθυμία νίκης», είπε μετά το φιλικό με την Ουκρανία που έληξε χωρίς σκορ.

Το πρόσφατο εντός έδρας ρεκόρ της Εθνικής Γερμανίας στις υποχρεώσεις της, επίσημες και φιλικές, είναι 2-2-4, ενώ απέναντι στην Ελλάδα είναι αήττητη με ρεκόρ 6-3-0 σε φιλικά και επίσημα. Μετά το σημερινό φιλικό, ο Νάγκελσμαν αναμένεται να προβεί και στα τελευταία κοψίματα, ανακοινώνοντας την τελική 26άδα.

ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ:

Γερμανία (Γιούλιαν Νάγκελσμαν): Νόιερ – Κίμιχ, Ρίντιγκερ, Τα, Μίτελσταντ – Κρόος, Άντριχ – Μουσιάλα, Γκιντογκάν, Βιρτς – Χάβερτς.

Ελλάδα (Νίκος Παπαδόπουλος): Βλαχοδήμος - Ρότα, Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Γιαννούλης – Κουρμπέλης, Σιώπης – Μασούρας, Μπακασέτας, Τζόλης – Ιωαννίδης

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.