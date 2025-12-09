Οι ανανεωμένοι Σανς συνέχισαν την απρόσμενα καλή πορεία τους στο ΝΒΑ (14-10) με νίκη στη Μινεσότα με 108-105. Ο Μαρκ Γουίλιαμς με 22 και ο Κόλιν Γκιλέσπι με 19 πόντους κάλυψαν το κενό από την απουσία του Ντέβιν Μπούκερ. Για τους Τίμπεργουλβς (15-9) δεν έφταναν ούτε οι 40 πόντοι του Άντονι Έντουαρντς, ούτε οι 21 του Τζούλιους Ραντλ, καθώς οι υπόλοιπο υστέρησαν, ενώ ο Ρούντι Γκομπέρ αποβλήθηκε στο τρίτο δωδεκάλεπτο για πολύ σκληρό φάουλ.

Οι Σπερς ίδρωσαν για να περάσουν με 135-132 από τη Νέα Ορλεάνη και να ανέβουν στο 16-7. Ο Χάρισον Μπαρνς είχε 24 πόντους, ενώ ο ρούκι Ντίλαν Χάρπερ πρόσθεσε 22 και είχε και το καλάθι προσπεράσματος στα 9’’ πριν το τέλος. Ο ρούκι Ντέρικ Κουίν είχε 33 πόντους για τους Πέλικανς που επέστρεψαν από το -20 του ημιχρόνου αλλά δεν μπόρεσαν να πανηγυρίσουν την τέταρτη νίκη τους (3-22).

Με 28 πόντους και 12 ασίστ του Άντριου Νέμπχαρντ οι Πέισερς επικράτησαν 116-105 των Κινγκς για την έκτη φετινή τους νίκη και πλέον έχουν ίδιο ρεκόρ με το Σακραμέντο (6-18). Ο Ράσελ Γουέστμπρουκ είχε 24 πόντους, 14 ασίστ και 13 ριμπάουντ για τους ηττημένους φτάνοντας τα 207 τριπλ-νταμπλ στην καριέρα του.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

Ιντιάνα Πέισερς-Σακραμέντο Κινγκς 116-105

Νιου Ορλίνς Πέλικανς-Σαν Αντόνιο Σπερς 132-135

Μινεσότα Τίμπεργουλβς-Φίνιξ Σανς 105-108

