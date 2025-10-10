Μπλεξίματα με το νόμο έχει ο Πολ Πιρς. Ο άλλοτε μεγάλος άσος του ΝΒΑ συνελήφθη την Τρίτη το βράδυ ως ύποπτος για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ σε αυτοκινητόδρομο του Λος Άντζελες, αφού βρέθηκε να κοιμάται πίσω από το τιμόνι του αυτοκινήτου του.

Οι αρχές της Καλιφόρνια έσπευσαν στο σημείο μετά από κλήσεις ανταποκρίθηκαν στις 10:40 μ.μ. σε ένα άσχετο τροχαίο ατύχημα που φορούσε πολλά οχήματα στις λωρίδες κυκλοφορίας της εθνικής οδού 101 των ΗΠΑ, κλείνοντας τέσσερις από τις έξι λωρίδες για να διερευνήσουν το περιστατικό. Όταν άνοιξαν ξανά τις λωρίδες περίπου μία ώρα αργότερα, είδαν ένα SUV Range Rover σταματημένο στον δρόμο και μέσα σε αυτό ο θρύλος των Σέλτικς κοιμόταν, με τους αστυνομικούς να παρατηρούν οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ.

Ο Πιρς συνελήφθη με την κατηγορία πλημμελήματος οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, η οποία θα εξεταστεί από τον εισαγγελέα της πόλης του Λος Άντζελες.

O ίδιος σε ανάρτησή του δήλωσε: «Φανταστείτε να είστε κολλημένοι στην κίνηση για 45 λεπτά και να κοιμάστε. Τράβηξα αυτή τη φωτογραφία εκείνο το βράδυ επειδή δεν είχα βρεθεί ποτέ σε κίνηση για τόσο πολύ καιρό. Είμαι γέρος, είμαι κουρασμένος και κοιμήθηκα. Είμαι καλά, ευχαριστώ για την αγάπη σας».

Ο 10 φορές All-Star και MVP των τελικών του NBA του 2008 εισήχθη στο Hall of Fame το 2021. Αγωνίστηκε για 15 σεζόν στους Σέλτικς, ενώ πέρασε επίσης από Κλίπερς, Νετς και Γουίζαρντς, προτού αποσυρθεί το 2017. Το τελευταίο διάστημα ήταν σχολιαστής σε εκπομπή για το ΝΒΑ στο Fox Sports.

