Μια απαιτητική εκτός έδρας αποστολή περιμένει τον Ολυμπιακό, ο οποίος φιλοξενείται από την Παρί στην Adidas Arena (21:45, Novasports Prime, bwinΣΠΟΡ FM 94,6, sport-fm.gr) για την 34η αγωνιστική της EuroLeague, σε ένα παιχνίδι με ιδιαίτερη βαθμολογική σημασία για τους «ερυθρόλευκους».

Ένας αγώνας-σφήνα στο πρόγραμμα της EuroLeague πριν από το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Μονακό για την 31η αγωνιστική (12/03, 20:00), καθώς η αναμέτρηση δεν μπορούσε να διεξαχθεί κανονικά μαζί με τις υπόλοιπες της 34ης αγωνιστικής - λόγω υποχρεώσεων της Παρί - και μεταφέρθηκε σε προγενέστερη ημερομηνία.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα βρίσκεται στην 3η θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 19-10, έχοντας μάλιστα ματς λιγότερο (Φενέρμπαχτσε), και θέλει να συνεχίσει τις νίκες ώστε να διατηρηθεί σε τροχιά πλεονεκτήματος έδρας στα playoffs. Η πρόσφατη επικράτηση στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό (86-80) ανέβασε την ψυχολογία των Πειραιωτών, που θέλουν να χτίσουν νέο θετικό σερί.

Από την άλλη πλευρά, η Παρί μπορεί να βρίσκεται χαμηλά στη βαθμολογία, όμως αποτελεί μία από τις πιο απρόβλεπτες ομάδες της διοργάνωσης. Οι Γάλλοι παίζουν σε πολύ υψηλό ρυθμό, σκοράρουν σχεδόν 90 πόντους ανά παιχνίδι και βασίζονται στην ταχύτητα, το τρανζίσιον και τα πολλά σουτ από την περιφέρεια (εκτελούν τα περισσότερα τρίποντα από κάθε άλλη ομάδα στη διοργάνωση).

Γεγονός που καθιστά την ομάδα του Φρανσέσκο Ταμπελίνι ιδιαίτερα επικίνδυνη και στο επιθετικό ριμπάουντ, όπου βρίσκεται στην πρώτη θέση της EuroLeague, αν και παράλληλα οι παίκτες της δέχονται τις περισσότερες τάπες ανά παιχνίδι.

Κεντρικό πρόσωπο της ομάδας είναι ο Ναντίρ Χίφι, ο οποίος αποτελεί τη βασική επιθετική απειλή σκοράροντας 19.5 πόντους ανά ματς, ενώ σημαντικό ρόλο στο παιχνίδι της Παρί έχουν και οι Τζάστιν Ρόμπινσον και Τζάρεντ Ρόντεν.

Για τον Ολυμπιακό το «κλειδί» της αναμέτρησης θα είναι ο έλεγχος του ρυθμού. Αν καταφέρει να περιορίσει το γρήγορο παιχνίδι της Παρί και να επιβάλει την οργανωμένη επιθετική του λειτουργία, θα αυξήσει σημαντικά τις πιθανότητες να φύγει με το διπλό από τη γαλλική πρωτεύουσα.

Στα αγωνιστικά, οι Φαλ, Γουόκαπ και Έβανς παραμένουν εκτός, ενώ Βεζένκοφ και Μόρις είναι αμφίβολοι. Παρά τις απουσίες, ο Ολυμπιακός διαθέτει βάθος στο ρόστερ και ταξιδεύει στο Παρίσι με στόχο ακόμη μία σημαντική νίκη στην τελική ευθεία της κανονικής περιόδου.

Διαιτητές: Σρέτεν Ράντοβιτς (Κροατία), Γιακούμπ Ζαμοΐτσκι (Πολωνία), Ούρος Ομπρκνέζεβιτς (Σερβία).

