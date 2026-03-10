Λογαριασμός
Ολυμπιακός: «101 χρόνια μαζί, τα καλύτερα έρχονται»

Το μήνυμα της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τα 101α γενέθλια των «ερυθρόλευκων»

Ολυμπιακός

Τις ευχές της για τα 101α γενέθλια του Ολυμπιακού έστειλε η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ.

«101 χρόνια μαζί. Μοιραζόμαστε έναν κοινό παλμό, ένα κοινό πάθος.

Αυτή η επέτειος είναι αφιερωμένη σε όλους τους φιλάθλους κάθε γενιάς, που τραγούδησαν, πίστεψαν και στάθηκαν στο πλευρό μας. Τα καλύτερα έρχονται», αναφέρουν οι Πειραιώτες σε ανάρτησή τους.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Ολυμπιακός
