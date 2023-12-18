Τις ώρες διεξαγωγής των αγώνων με τη Φερεντσβάρος έμαθε ο Ολυμπιακός.
Ως γνωστόν, οι «ερυθρόλευκοι» κληρώθηκαν ν’ αντιμετωπίσουν την ουγγρική ομάδα στα play-offs για τους «16” του Europa Conference League.
Το πρώτο παιχνίδι λοιπόν που θα γίνει στο «Καραϊσκάκη» την Πέμπτη, 15 Φεβρουαρίου, θα ξεκινήσει στις 19:45.
Όσο για τη ρεβάνς στη Βουδαπέστη μια εβδομάδα αργότερα (Πέμπτη, 22/2), η σέντρα θα γίνει στις 22:00.
Πηγή: sport-fm.gr
