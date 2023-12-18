«Έγκλημα και τιμωρία» για την ΑΕΚ στο Αγρίνιο, 2-2 από 0-2 με τον Παναιτωλικό

Γκέλα και χαμένη ευκαιρία για την ΑΕΚ στο Αγρίνιο. Η «Ένωση» προχώρησε σε... αυτοχειρία στην έδρα του Παναιτωλικού (2-2) στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, σε ένα ματς που βρήκε προβάδισμα δύο τερμάτων πριν τη συμπλήρωση 14 λεπτών.

Έτσι, έπιασε μεν τον Παναθηναϊκό στους 31 βαθμούς, ωστόσο έχασε την ευκαιρία να πιάσει και κορυφή, όπου βρίσκεται ο ΠΑΟΚ (32β.) και ενώ περιμένει την ολοκλήρωση της αναμέτρησης του Ολυμπιακού (28β.) με τον Πανσερραϊκό.

Η ΑΕΚ προηγήθηκε μόλις στο 2' με τον Λιβάι, με τον Ελίασον να πετυχαίνει με γκολάρα το 2-0 στο 14'. Κόντρα στη ροή του αγώνα, ήρθε μέσω πέναλτι η μείωση του σκορ (37' Ζοάο Πέδρο), με τους Αγρινιώτες να μην τα παρατούν και να φτάνουν στην ολική ισοφάριση στο 65' με τη σουτάρα του Μπαλντασάρα. Παρά λοιπόν τις ευκαιρίες που δημιούργησαν, οι «κιτρινόμαυροι» δεν μπόρεσαν να βρουν το νικητήριο γκολ. Να σημειωθεί ότι στην τελευταία φάση της αναμέτρησης ο Βίντα έπεσε στο έδαφος, με το ριπλέι να δείχνει ότι υπάρχει επαφή στο όριο της κλωτσιάς από τον Μπαλντασάρα.

Στην έδρα του Πανσερραϊκού αγωνίζεται την προσεχή Πέμπτη (21/12, 17:00) η ΑΕΚ, «τελικό» στα Γιάννενα με τον ΠΑΣ δίνει ο Παναιτωλικός (13ος, 10β.).

Η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα όχι μόνο έπαιζε με οκτώ απουσίες, αλλά ο Αργεντινός τεχνικός είδε και τους Σιντιμπέ και Μουκουντί να αποχωρούν με προβλήματα τραυματισμών.

Στο... μυαλό των κόουτς:

Ο Γιάννης Πετράκης παρέταξε τον Παναιτωλικό με σύστημα 3-5-2 και τον Καπίνο στην εστία. Την τριάδα στα στόπερ συνέθεταν οι Οικονόμου, Μπρούνο Ντουάρτε και Μλάντεν, ενώ την αντίστοιχη στα χαφ οι Μπαλντασάρα, Χατζηθεοδωρίδης και Χουάνπι. Την αριστερή πλευρά πήρε ο Τορεχόν, τη δεξιά ο Λιάβας, ενώ δίδυμο στην επίθεση ήταν οι Φρεντερίκο Ντουάρτε και Ζοάο Πέδρο.

Από την άλλη, ο Ματίας Αλμέιδα προχώρησε σε τέσσερις αλλαγές στην ενδεκάδα της ΑΕΚ σε σχέση με τον αγώνα με τον Άγιαξ. Βασικός για πρώτη φορά με τη φανέλα της «Ένωσης» ο Ζίνι, αντί του Τσούμπερ, με τους Σιντιμπέ, Μοχαμάντι και Γκατσίνοβιτς να αντικαθιστούν τους Ρότα, Χατζισαφί και Άμραμπατ. Κάτω από τα δοκάρια ήταν ο Αθανασιάδης, με τον Σιντιμπέ στο δεξί άκρο της άμυνας, τον Μοχαμάντι στο αριστερό και τους Βίντα-Μουκουντί δίδυμο στα στόπερ. Στα κεντρικά χαφ οι Σιμάνσκι και Μάνταλος, με τον Ελίασον να ξεκινά δεξιά, ο Ζίνι να πηγαίνει αριστερά και ο Γκατσίνοβιτς να κινείται δίπλα στον Λιβάι.

Το ματς:

Τρομερό «μπάσιμο» στην αναμέτρηση για την ΑΕΚ, με γκολ μόλις στα 89''! Ο Σιντιμπέ έκανε τη σέντρα από δεξιά, ο Μπρούνο Ντουάρτε απομάκρυνε αρχικά, με τον Λιβάι να παίρνει το «ριμπάουντ» μεταξύ πέναλτι και μεγάλης περιοχής, να πιάνει το μοκονόμματο σουτ, με την μπάλα να κοντράρει και στον Λιάβα και να καταλήγει στα δίχτυα.

Η «Ένωση» έφτιαξε ακόμα δύο ευκαιρίες back-to-back, στο 3' και το 4', με τον Λιβάι να σπάει στον Γκατσίνοβιτς, ο οποίος σούταρε και στις δύο περιπτώσεις αρκετά ψηλά.

Και αφού οι «κιτρινόμαυροι» δημιούργησαν καλή στιγμή με αντεπίθεση στο 13' (την έτρεξε ο Γκατσίνοβιτς και την ολοκλήρωσε ο Μάνταλος), ήρθε και το δεύτερο τέρμα της ΑΕΚ, στο 14' με την γκολάρα του Ελίασον: Μετά από ωραίες προσποιήσεις, συνέκλινε προς τα μέσα και από το όριο της περιοχής έπιασε φαλτσαριστή πλασεδάρα στέλοντας την μπάλα στην απέναντι γωνία!

Ο «δικέφαλος» όχι μόνο δεν άφηνε να φανούν οι οκτώ απουσίες του (όπως εξάλλου συνηθίζει), αλλά σχεδόν... σβηστά για τα δεδομένα της -έχοντας δημιουργήσει φυσικά αρκετές φάσεις- και χωρίς να πιάσει τα γνωστά επίπεδα έντασής του, έβαζε από νωρίς τις βάσεις για το «διπλό». Για μια ΑΕΚ που απείλησε και στο 24' με την ωραία κομπίνα Μάνταλου-Ζίνι σε εκτέλεση φάουλ.

Και κόντρα στη ροή του αγώνα, ο Παναιτωλικός βρήκε το γκολ μέσω του βασικού του τρόπου απειλής (στατικές φάσεις, εν προκειμένω κόρνερ) και αξιοποιώντας μια άτυχη στιγμή του αντιπάλου. Στο 34', λοιπόν, ύστερα από την εκτέλεση κόρνερ, ο Μλάντεν τσίμπησε την μπάλα στην «καρδιά» της περιοχής, με τον Μουκουντί να τον βρίσκει άθελά του και τον Ευάγγελο Μανούχο να δείχνει την άσπρη βούλα. Την ευθυνη ανέλαβε ο Ζοάο Πέδρο που με εκτέλεση αλά Πανένκα έστειλε την μπάλα δοκάρι και μέσα.

Ένα σκορ (1-2) που έμεινε μέχρι και το φινάλε του πρώτου μέρους, αφού και το δυνατό σουτ του Γκατσίνοβιτς στο 44' βρήκε πάνω στον Τορεχόν πριν καταλήξει στην εστία.

Χωρίς αλλαγές ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, με τις δύο ομάδες να απειλούν με στατικές φάσεις στα πρώτα λεπτά. Αργό το τέμπο, με την πρώτη καλή στιγμή να έρχεται από τον Χουάνπι στο 53'.

Έκτοτε, η ΑΕΚ άρχισε να ανεβάζει ρυθμούς, για να φτιάξει μαζεμένες ευκαιρίες με τα μακρινά σουτ του Γκατσίνοβιτς (57' και 61') και την κεφαλιά του Μοχαμάντι μετά από εκτέλεση φάουλ του Μάνταλου (59').

Ο Παναιτωλικός απάντησε στις ευκαιρίες στο 63' με τον Οικονόμου. Για να έρθει στο 65' η ισοφάριση. Ύστερα από γέμισμα του Λιάβα και σουτ του Πέδρο που κόντραρε, η μπάλα έφτασε στον Μπαλντασάρα που με σουτάρα από το ύψος της περιοχής (και αφού κόντραρε ελάχιστα στον Μουκουντί) κατέληξε στα δίχτυα.

H AEK προσπάθησε να ξεπεράσει το σοκ. Ο Αλμέιδα έκανε αλλαγές, φέρνοντας στο φινάλε και τον Φαν Βέερτ μέσα. Οι «κιτρινόμαυροι» πίεζαν να διασπάσουν τη διπλή ζώνη άμυνας των γηπεδούχων, έχοντας δύο μεγάλες ευκαιρίες, εκ νέου με τον Γκατσίνοβιτς, με τον Σέρβο άσο να βρίσκει αέρα στο 77' από πλεονεκτικό σημείο και στο 83' να πιάνει γυριστό μετά από πολύ ωραία σκαφτή πάσα του Γιόνσον αλλά να βλέπει τον Καπίνο να πραγματοποιεί τρομερή επέμβαση.

Η τελευταία φάση έφερε και φωνές από πλευράς ΑΕΚ, αφού ύστερα από γέμισμα, ο Βίντα έπεσε στο έδαφος. Από το ριπλέι φάνηκε να έχει δεχτεί κλωτσιά. Ο Ευάγγελος Μανούχος περίμενε ενημέρωση από τον VAR, Χρήστο Βεργέτη και αφού ενημερώθηκε, σφύριξε για τελευταία φορά στο ματς.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Παναιτωλικός (Γιάννης Πετράκης): Καπίνο – Οικονόμου, Μπ. Ντουάρτε, Μλάντεν – Λιάβας, Χουάνπι, Μπαλντασάρα, Χατζηθεοδωρίδης, Τορεχόν – Ζοάο Πέδρο, Φ. Ντουάρτε.

ΑΕΚ (Ματίας Αλμέιδα): Αθανασιάδης – Σιντιμπέ, Βίντα, Μουκουντί, Μοχαμάντι – Ελίασον, Σιμάνσκι, Μάνταλος, Γκατσίνοβιτς – Γκαρσία, Ζίνι.

Διαιτητής: Ευάγγελος Μανούχος

Α' Βοηθός: Αντώνιος Σινιοράκης

Β' Βοηθός: Κωνσταντίνος Στάικος

4ος Διαιτητής: Σταύρος Τσιμεντερίδης

VAR: Χρήστος Βεργέτης

