Κλήρωση του... χεριού του! Ο Ολυμπιακός έμαθε στη Νιόν την αντίπαλό του στα playoffs του Europa Conference League, με την κληρωτίδα να φέρνει απέναντί του την Φερεντσβάρος.

Τα ματς θα είναι διπλά και θα διεξαχθούν στις 15 και τις 22 Φεβρουαρίου, με τον Ολυμπιακό να δίνει το πρώτο ματς στο Καραϊσκάκη και τη ρεβάνς εκτός έδρας.

Η ομάδα του Κάρλος Καρβαλιάλ επιστρέφει σε ευρωπαϊκά νοκ άουτ μετά από απουσία ενός έτους, με την τελευταία της παρουσία εκεί να είναι στα playoffs του Europa League το 2022, όταν είχε αποκλειστεί με δύο ήττες από την Αταλάντα.

Ασφαλώς, ο μεγάλος τελικός της διοργάνωσης θα διεξαχθεί στα μέρη μας και συγκεκριμένα στην OPAP Arena, στις 29 Μαΐου.

