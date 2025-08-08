Ο Ολυμπιακός δίνει την Παρασκευή το απόγευμα το τελευταίο του φιλικό επί ολλανδικού εδάφους με αντίπαλο την Αλ Τααβόν, φεύγει άμεσα για Βερολίνο όπου θα αντιμετωπίσει την Ουνιόν το Σάββατο και επιστρέφει στην Ελλάδα. Για να έρθει ο… δεκαπενταύγουστος και τα crash tests στην Ιταλία κόντρα σε Νάπολι (14/08) και Ίντερ (16/08). Ενδεχομένως, μέχρι τα δύο τελευταία φιλικά των Πειραιωτών να έχει γίνει τουλάχιστον μία μεταγραφή.

Οι τελευταίες πληροφορίες από την Αργεντινή φέρνουν τον Κέβιν Ζενόν πολύ κοντά πλέον στους νταμπλούχους. Αναμένουν τη νέα πρόταση, η οποία θα είναι κοντά στα «θέλω» της Μπόκα Τζούνιορς, δηλαδή στα 8,5 εκατ. ευρώ. Αν συμβεί αυτό, τότε θα υπάρξει το λεγόμενο ντόμινο στις τελευταίες κινήσεις των Πειραιωτών. Διότι το 24χρονο «πολυεργαλείο» των «σενέισες» δεν διαθέτει κοινοτικό διαβατήριο.

Άρα οι θέσεις ξένων θα κλείσουν και ο Ολυμπιακός θα πρέπει να αναπροσαρμόσει τους στόχους του. Τι σημαίνει αυτό; Πως ο «ξένος» που θα αποκτηθεί, θα διαφοροποιήσει αρκετά τα δεδομένα. Για παράδειγμα, ένας παίκτης όπως ο Αμπντουλί Μανέ που είναι στη λίστα σκάουτινγκ, δεν θα μπορέσει να προχωρήσει για φέτος τουλάχιστον. Εκτός και αν πουληθεί κάποιος άλλος.

Αν ο εκλεκτός για τα εξτρέμ και την τελευταία θέση μη κοινοτικού ποδοσφαιριστή είναι ο Ζενόν, θα φανεί πολύ σύντομα. Ενδεχομένως και ως το τέλος της εβδομάδας. Την ώρα λοιπόν που οι Αργεντίνοι στέλνουν τον συμπατριώτη τους προς Πειραιά μεριά, οι Ισπανοί φαίνεται πως εκμεταλλεύονται το ψάξιμο του Ολυμπιακού για εξτρέμ.

Πηγές από την πατρίδα του Μεντιλίμπαρ, συνδέουν τους «ερυθρόλευκους» με τον Αρνάουτ Ντανζούμα. Με μεγάλη καριέρα στα γήπεδα της Αγγλίας και της Ισπανίας, πλέον αγωνίζεται στη Βιγιαρεάλ. Δεν βρίσκεται στα πλάνα των βασικών, το συμβόλαιό του εκπνέει το καλοκαίρι του 2026 και η Τράμπζονσπορ φέρεται να τον έχει ψηλά στη λίστα.

Λέγεται δε, πως με ένα ποσό στα 5-5,5 εκατ. ευρώ θα συμφωνήσει με το «κίτρινο υποβρύχιο» και το μπαλάκι θα περάσει στα χέρια του Ολλανδονιγηριανού. Στην Ισπανία λένε πως το όνομά του έχει πέσει μια φορά τουλάχιστον στα χέρια του Βάσκου τεχνικού και των συνεργατών του, αλλά δεν έχει παρθεί οριστική απόφαση αν θα γίνει κίνηση. Ίσως γιατί πρώτα θέλουν να δουν πως θα καταλήξουν άλλες υποθέσεις όπως του Ζενόν.

Ας προχωρήσουμε λίγο και στις άλλες υποθέσεις. Τον όχι και πολύ μακρινό Μάιο είχατε ενημερωθεί πως ο Ολυμπιακός κοιτά θέσεις-εκπλήξεις για ενίσχυση, μιλώντας για τερματοφύλακα και εξτρέμ. Αφού για τον πρώτο και τον Μπάλσα Πόποβιτς έκαναν πίσω οι Πειραιώτες, για τη δεύτερη θέση επιμένουν. Χθες μάλιστα ενημερωθήκατε από τον αέρα του bwinΣΠΟΡ FM πως όλα δείχνουν ότι θα πάει σε πρότζεκτ για την κορυφή, με έναν παίκτη που θα παίζει και περιφερειακός. Αυτή είναι μια λεπτομέρεια που πρέπει να κρατήσουμε την παρούσα στιγμή, πως ο φορ θα είναι νεαρός. Να προσθέσουμε λίγο… αλατοπίπερο ακόμη, αφού δεδομένα θα είναι κοινοτικός. Μικρός σε ηλικία, κοινοτικός, να μπορεί να παίξει και δεύτερος επιθετικός. Κάντε τη σούμα…

Όσον αφορά τον στόπερ; Πάμε να δούμε ορισμένα πράγματα. Και εδώ ο Ολυμπιακός θα κινηθεί για παίκτη δεδομένα. Υπάρχουν δύο πόλοι στην αγορά που υποστηρίζουν διαφορετικά πράγματα. Ο ένας, αναφέρει πως μιλάμε για νεαρό και αριστεροπόδαρο στόπερ. Όπως ο Βραζιλιάνος της Φορταλέζα, Γκουστάβο Μάντσα. Πρότζεκτ και αυτός, αλλά και μη κοινοτικός.

Άρα αν έρθει ο Ζενόν, «γιοκ» ο Μάντσα ή έτεροι Βραζιλιάνοι χωρίς διαβατήρια. Δεν είναι ο μικρός ο μοναδικός φυσικά που κοιτάζει η ομάδα. Αλλά το ύψος του (1.90) και το αριστερό πόδι αρέσουν. Ο δεύτερος πόλος μιλά για παίκτη με παραστάσεις που θα ηγηθεί στην ερυθρόλευκη άμυνα. Από την Αγγλία θα μπορούσε να είναι για παράδειγμα. Όμως οι Πειραιώτες χτυπάνε παντού, δεν έχουν συγκεκριμένη αγορά και κάνουν προτάσεις στους στόχους τους.

ΥΓ. Ο Μπότης λογικά φέτος συμπληρώνει τριετία στην Ελλάδα και θα λογίζεται ως έξτρα λύση για τη λίστα της UEFA. Άρα έχει λογική η παραμονή του, αφού τον πιστεύουν πολύ στο club, και να αποχωρήσει ο Αναγνωστόπουλος. Κάτι που θεωρητικά σημαίνει ότι ο Μασούρας είναι ο 9ος Έλληνας. Παρόλα αυτά, οι ματιές σε… ευρωπαίους συμπατριώτες μας πάντα υπάρχει.

