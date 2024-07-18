Επίσημα στην ΑΕΚ ο Οντουμπάτζο

Επίσημη μορφή πήρε η μεταγραφή του Μόουζες Οντουμπάτζο στην ΑΕΚ! Οι «κιτρινόμαυροι» ανακοίνωσαν την απόκτηση του Άγγλου δεξιού μπακ από τον Άρη, με τον 31χρονο ακραίο αμυντικό να υπογράφει συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών.

Ο Οντουμπάτζο αγωνιζόταν για μια διετία στους Θεσσαλονικείς, με τη φανέλα των οποίων έγραψε 69 εμφανίσεις με 2 γκολ και 2 ασίστ.

Πρόκειται για την 7η επί της ουσίας κίνηση της ΑΕΚ στο μεταγραφικό παζάρι, έχοντας ανακοινώσει νωρίτερα την αγορά του Κάλενς, αλλά και τους Κοϊτά, Στρακόσα, Μπρινιόλι, Περέιρα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει την απόκτηση του Μόουζες Οντουμπάτζο από τον Άρη. Ο Άγγλος ακραίος αμυντικός υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας έως το καλοκαίρι του 2026.

Ο Μόουζες Οντουμπάτζο γεννήθηκε στις 28 Ιουλίου 1993 στο Γκρίνουιτς του Λονδίνου. Έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στην Ακαδημία της Μίλγουολ και στη συνέχεια μεταπήδησε σε αυτήν της Λέιτον Όριεντ, με την οποία υπέγραψε και το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο.

Στην τετραετία 2010 – 2014 πραγματοποίησε με τη φανέλα της 116 συμμετοχές (16 γκολ, 21 ασίστ), ενώ είχε και τρεις δανεισμούς ενός μήνα στις Σεντ Άλμπανς Σίτι (Οκτώβριος – Νοέμβριος 2010), Σάτον Γιουνάιτεντ (Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2012) και Μπίσοπς Στόρτφορντ (Φεβρουάριος – Μάρτιος 2012).

Το καλοκαίρι του 2014 υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τη Μπρέντφορντ, με την οποία την επόμενη σεζόν αγωνίστηκε σε 48 παιχνίδια (3 γκολ). Οι καλές του εμφανίσεις οδήγησαν τη Χαλ να δαπανήσει περίπου 5 εκατ. ευρώ για την απόκτησή του τον Αύγουστο του 2015. Στη σεζόν 2015-16 έπαιξε σε 53 παιχνίδια (3 ασίστ) σε όλες τις διοργανώσεις, κερδίζοντας στο τέλος με την ομάδα του την άνοδο στην Πρέμιερ Λιγκ.

Ωστόσο, στάθηκε άτυχος, καθώς ένας τραυματισμός τον κράτησε εκτός δράσεις για τους επόμενους 19 μήνες. Το καλοκαίρι του 2018 επέστρεψε στη Μπρέντφορντ, με την οποία αγωνίστηκε σε 35 ματς σε όλες τις διοργανώσεις της σεζόν 2018-19 και τον επόμενο Ιούλιο πήρε μεταγραφή στη Σέφιλντ Γουένσντεϊ, με την οποία έκανε 46 συμμετοχές την επόμενη διετία.

Το καλοκαίρι του 2021 υπέγραψε στην Κουίνς Παρκ Ρέιντζερς (33 συμμετοχές, 3 ασίστ), ενώ ένα χρόνο αργότερα ταξίδεψε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Άρη. Με την ομάδα της Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε την επόμενη διετία 69 συμμετοχές (2 γκολ, 2 ασίστ) σε όλες τις διοργανώσεις.

Μόουζες, καλωσόρισες στην οικογένεια της ΑΕΚ!

