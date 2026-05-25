Ο Ολυμπιακός ζει μέρες δόξας και οι ιδιοκτήτες της ΚΑΕ, Γιώργος και Παναγιώτης Αγγελόπουλος, έστειλαν το δικό τους μήνυμα προς τον κόσμο στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, λίγες ώρες μετά την κατάκτηση της EuroLeague.

Μπροστά σε χιλιάδες οπαδούς που παρέμειναν μέχρι το πρωί, οι Αγγελόπουλοι τόνισαν πως η ομάδα θα μπει στο νέο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ως πρωταθλήτρια Ευρώπης, υπογραμμίζοντας ότι ο στόχος είναι να ακολουθήσουν και άλλες ευρωπαϊκές επιτυχίες.

Ο Γιώργος Αγγελόπουλος ανέφερε πως «ο Ολυμπιακός σε λίγους μήνες θα μπει στο νέο του σπίτι πρωταθλητής Ευρώπης» και ευχαρίστησε τον κόσμο για τη στήριξη, λέγοντας πως «όλα γίνονται για εσάς».

Από την πλευρά του, ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος μίλησε με συγκίνηση, τονίζοντας ότι «όσα ζήσαμε δεν τα έχουμε ξαναζήσει» και πως «θέλουμε να το ξαναζήσουμε -πάμε και για άλλα ευρωπαϊκά».

Η βραδιά στο Δημοτικό Θέατρο ολοκλήρωσε με τον πιο συμβολικό τρόπο την επιστροφή του Ολυμπιακού στην κορυφή της Ευρώπης, μέσα σε αποθέωση και προσμονή για τη νέα εποχή του συλλόγου.

