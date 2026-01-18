Ο Ολυμπιακός άφησε πίσω του την ήττα από τον ΠΑΟΚ στο Κύπελλο Ελλάδας και έχει στρέψει πλέον αποκλειστικά την προσοχή του στον ιδιαίτερα απαιτητικό αγώνα με τη Λεβερκούζεν, για την προτελευταία αγωνιστική της League Phase του Champions League, στο κατάμεστο «Γ. Καραϊσκάκης».



Οι «ερυθρόλευκοι» επέστρεψαν στις προπονήσεις, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται αρχικά στην κατάσταση των Ντανιέλ Ποντένσε και Λορέντσο Πιρόλα. Ο Πορτογάλος εξτρέμ φάνηκε ανέτοιμος στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ και η σημερινή προπόνηση θεωρείται καθοριστική για να ξεκαθαρίσει το επίπεδο ετοιμότητάς του. Από την πλευρά του, ο Πιρόλα προέρχεται από τον τραυματισμό που τον κράτησε εκτός δράσης για περίπου έναν μήνα, προπονείται κανονικά και όλα δείχνουν πως θα είναι διαθέσιμος, με ερωτηματικό κυρίως το αν μπορεί να ξεκινήσει βασικός.



Σε ό,τι αφορά τα πλάνα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο Ισπανός τεχνικός προβληματίζεται έντονα από την εικόνα της ομάδας στο παιχνίδι Κυπέλλου και δεν αποκλείεται να προχωρήσει σε αλλαγές στην ενδεκάδα. Η επιστροφή παικτών στη μεσαία γραμμή θεωρείται δεδομένη, ενώ ανοιχτό παραμένει και το δεξί άκρο της άμυνας, με τον Βάσκο προπονητή να αναζητά μεγαλύτερη σταθερότητα και ένταση στο παιχνίδι.



Την ίδια στιγμή, προβλήματα αντιμετωπίζει και η Λεβερκούζεν. Ο Μαρκ Φλέκεν, βασικός της τερματοφύλακας, αποχώρησε τραυματίας στο τελευταίο παιχνίδι πρωταθλήματος, ενώ υπάρχουν ερωτηματικά και για την κατάσταση του Νέιθαν Τέλα που θεωρείται κομβικός στο επιθετικό παιχνίδι των Γερμανών.



Παράλληλα, στον Ολυμπιακό παρακολουθούν με αγωνία και την πορεία του Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Ο Μαροκινός φορ αγωνίζεται στον τελικό του Κόπα Άφρικα με τη Σενεγάλη και παραμένει άγνωστο αν θα προλάβει να ταξιδέψει άμεσα, ώστε να τεθεί στη διάθεση του Μεντιλίμπαρ έστω για τον πάγκο στο κρίσιμο ευρωπαϊκό ματς.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.