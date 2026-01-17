Λογαριασμός
Παρηγορούσε τον Βινίσιους μετά το γιουχαρίσμα των οπαδών ο Εμπαπέ

Η Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται σε μια δύσκολη φάση μετά την απώλεια του Σούπερ Καπ και τον αποκλεισμό από το Copa Del Rey από την Αλμπαθέτε

Βινίσιους Εμπαπέ

Η Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται σε μια δύσκολη φάση μετά την απώλεια του Σούπερ Καπ και τον αποκλεισμό από το Copa Del Rey από την Αλμπαθέτε, με τον κόσμο της «βασίλισσας» να είναι δυσαρεστημένος από την εικόνα της και να το εκφράζει με αποδοκιμασίες.

Ένας εκ των παικτών που έχουν μπει στο στόχαστρο είναι ο Βινίσιους, ο οποίος δέχτηκε άγρια γιούχα τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης κόντρα στη Λεβάντε.

Μάλιστα, κυκλοφορεί και ένα βίντεο στα social media όπου ο Βινίσιους βρίσκεται στο τούνελ, φανερά στεναχωρημένος από τις αποδοκιμασίες πριν την έναρξη του ματς, με τον Κιλιάν Εμπαπέ να τον παρηγορεί, παρότι πολλά έχουν ακουστεί για τη σχέση των δύο ποδοσφαιριστών.

Πηγή: sport-fm.gr

