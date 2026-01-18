ΑΕΚ – Παναθηναϊκός: Η «μάχη» της Αθήνας μέσα από τους αριθμούς και τις δεκαετίες

Όταν η ΑΕΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό, το ρολόι του ελληνικού ποδοσφαίρου σταματά. Πρόκειται για το «ντέρμπι των πρωτευουσιάνων», μια αναμέτρηση που κουβαλάει πάνω της την αίγλη της παλιάς Αθήνας, αλλά και τη σύγχρονη ένταση των διεκδικητών του τίτλου. Με τους δύο συλλόγους να πρωταγωνιστούν σταθερά στην κορυφή τα τελευταία χρόνια, η προϊστορία των αγώνων με γηπεδούχο την «Ένωση» αποκτά ξεχωριστή σημασία.

